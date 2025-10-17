Украина и Словакия провели правительственные консультации в Кошице

Юлия Свириденко и Роберт Фицо. Фото: x.com/Svyrydenko_Y

Украина и Словакия начали совместные консультации между правительствами в Кошице. Премьер-министр Юлия Свириденко провела разговор со словацким коллегой Робертом Фицо.

Об этом Юлия Свириденко сообщила в соцсети в пятницу, 17 октября.

Консультации Украины и Словакии

Свириденко отметила, что такие дискуссии важны для поддержания ясности и практического сотрудничества между Украиной и Словакией.

"Наше внимание остается сосредоточенным на усилении давления на агрессора, обеспечении безопасности критической инфраструктуры и сохранении европейского единства — приоритетах, которые непосредственно влияют на безопасность Украины, Словакии и всего региона", — добавила она.

Пост Свириденко. Фото: скриншот

Напомним, недавно Фицо раскритиковал инициативу Еврокомиссии по постепенному отказу от ядерного топлива России.

Кроме того, Словакия хочет, чтобы вопрос 19-го пакета санкций против России рассматривался непосредственно на уровне глав государств.