Україна та Словаччина провели урядові консультації в Кошице

Україна та Словаччина почали консультації — деталі від Свириденко
Україна та Словаччина розпочали спільні консультації між урядами в Кошице. Премʼєр-міністр Юлія Свириденко провела розмову зі словацьким колегою Робертом Фіцо.
Про це Юлія Свириденко повідомила у соцмережі у пʼятницю, 17 жовтня.
Консультації України та Словаччини
Свириденко зазначила, що такі дискусії є важливими для підтримання ясності та практичної співпраці між Україною та Словаччиною.
"Наша увага залишається зосередженою на посиленні тиску на агресора, забезпеченні безпеки критичної інфраструктури та збереженні європейської єдності — пріоритетах, які безпосередньо впливають на безпеку України, Словаччини та всього регіону", — додала вона.
Нагадаємо, нещодавно Фіцо розкритикував ініціативу Єврокомісії щодо поступової відмови від ядерного палива Росії.
Крім того, Словаччина хоче, щоб питання 19-го пакета санкцій проти Росії розглядалося безпосередньо на рівні глав держав.
