Україна та Словаччина почали консультації — деталі від Свириденко

Україна та Словаччина почали консультації — деталі від Свириденко

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 14:38
Оновлено: 14:38
Україна та Словаччина провели урядові консультації в Кошице
Юлія Свириденко та Роберт Фіцо. Фото: x.com/Svyrydenko_Y

Україна та Словаччина розпочали спільні консультації між урядами в Кошице. Премʼєр-міністр Юлія Свириденко провела розмову зі словацьким колегою Робертом Фіцо.

Про це Юлія Свириденко повідомила у соцмережі у пʼятницю, 17 жовтня.

Консультації України та Словаччини

Свириденко зазначила, що такі дискусії є важливими для підтримання ясності та практичної співпраці між Україною та Словаччиною.

"Наша увага залишається зосередженою на посиленні тиску на агресора, забезпеченні безпеки критичної інфраструктури та збереженні європейської єдності — пріоритетах, які безпосередньо впливають на безпеку України, Словаччини та всього регіону", — додала вона.

Допис Свириденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно Фіцо розкритикував ініціативу Єврокомісії щодо поступової відмови від ядерного палива Росії.

Крім того, Словаччина хоче, щоб питання 19-го пакета санкцій проти Росії розглядалося безпосередньо на рівні глав держав.

Словаччина Україна політики Юлія Свириденко Роберт Фіцо
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
