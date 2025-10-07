Відео
Головна Новини дня Словаччина хоче обговорити санкції проти РФ на рівні лідерів

Словаччина хоче обговорити санкції проти РФ на рівні лідерів

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 12:09
19-й пакет санкцій проти Росії — Словаччина хоче обговорити обмеження
Засідання ЄС. Фото: comeuroint.rada.gov.ua

Словаччина хоче обговорити 19-й пакет санкцій проти Росії на рівні лідерів. ЄС зможе ухвалити нові обмеження лише на саміті 23 жовтня.

Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк в Х 7 жовтня.

Читайте також:

Санкції проти Росії

Журналіст розповів, що у ЄС досягнули угоди про обмеження пересування російських дипломатів після зняття вето Угорщиною. 

Однак весь пакет санкцій може бути прийнятий лише на саміті 23 жовтня, оскільки Словаччина хоче обговорення нових обмежень для РФ на найвищому рівні — рівні лідерів. 

Санкції проти Росії
Скриншот допису Рікарда Йозвяка

Нагадаємо, раніше Financial Times повідомляв, що ЄС обмежить пересування російських дипломатів. Причиною стало зростання ризику шпигунства та саботажу. 

Водночас 26 вересня Йозвяк писав, що ЄС не може ухвалити 19-й пакет санкцій проти РФ, адже їх блокує Словаччина. До нього увійшли обмеження для 118 суден тіньового флоту РФ та щодо криптовалюти.

санкції проти Росії Словаччина ЄС війна в Україні дипломатія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
