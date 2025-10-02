Відео
Урсула фон дер Ляєн пояснила, як Росія потерпає від санкцій

Урсула фон дер Ляєн пояснила, як Росія потерпає від санкцій

Дата публікації: 2 жовтня 2025 13:00
Єврокомісія готує нові економічні санкції проти російської економіки
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix/via REUTERS

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила про необхідність нового посилення санкцій проти Росії. Вона наголосила, що попри майже чотири роки повномасштабної війни в Україні введені обмеження вже завдали відчутних ударів по російській економіці.

Про це вона сказала під час виступу на пресконференції, яку транслював DRM News.

Читайте також:

Урсула фон дер Ляєн закликала посилити тиск на Росію санкціями

"Минуло вже три роки і сім місяців від початку повномасштабного вторгнення Росії, а Україна продовжує відчайдушно опиратися. Водночас ми бачимо, що Росія зазнає дедалі більшого економічного тиску. Наші санкції діють", — заявила фон дер Ляєн.

Вона навела низку показників: облікова ставка в РФ сягає 17%, інфляція перевищує 10%, а цього року на оборону витрачається щонайменше 40% держбюджету. Якщо у 2024 році зростання ВВП Росії становило 4,3%, то на наступний рік прогнозується його уповільнення до 0,9%.

Керівниця ЄК підкреслила, що настав час для посилення тиску. За її словами, підхід до санкцій більше не буде поступовим — новий пакет передбачає жорсткіші обмеження у сферах енергетики, фінансових послуг і торгівлі. Йдеться про 19-й пакет санкцій, який наразі перебуває на розгляді.

Нагадаємо, у вересні Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії. Проте його не вдалося ухвалити через Словаччину, яка заявила про намір блокування даних обмежень.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що Україна запровадила низку нових санкцій проти російського ВПК.

Тим часом в США прийняли рішення зняти санкції з білоруської компанії "Белавіа"

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
