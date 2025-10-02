Еврокомиссия готовит новые экономические санкции против российской экономики

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix/via REUTERS

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости нового усиления санкций против России. Она подчеркнула, что несмотря на почти четыре года полномасштабной войны в Украине введенные ограничения уже нанесли ощутимые удары по российской экономике.

Об этом она сказала во время выступления на пресс-конференции, которую транслировал DRM News.

"Прошло уже три года и семь месяцев с начала полномасштабного вторжения России, а Украина продолжает отчаянно сопротивляться. В то же время мы видим, что Россия испытывает все большее экономическое давление. Наши санкции действуют", — заявила фон дер Ляйен.

Она привела ряд показателей: учетная ставка в РФ достигает 17%, инфляция превышает 10%, а в этом году на оборону тратится не менее 40% госбюджета. Если в 2024 году рост ВВП России составил 4,3%, то на следующий год прогнозируется его замедление до 0,9%.

Руководитель ЕК подчеркнула, что пришло время для усиления давления. По ее словам, подход к санкциям больше не будет постепенным — новый пакет предусматривает более жесткие ограничения в сферах энергетики, финансовых услуг и торговли. Речь идет о 19-м пакете санкций, который сейчас находится на рассмотрении.

Напомним, в сентябре Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против России. Однако его не удалось принять из-за Словакии, которая заявила о намерении блокирования данных ограничений.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ввела ряд новых санкций против российского ВПК.

Тем временем в США приняли решение снять санкции с белорусской компании "Белавиа".