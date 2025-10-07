Відео
Україна
Головна Новини дня ЄС обмежить пересування російських дипломатів — деталі

ЄС обмежить пересування російських дипломатів — деталі

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 11:19
ЄС обмежить пересування російських дипломатів через ризик шпигунства
Люди в одному з європейських аеропортів. Фото ілюстративне: Getty Images

Нові обмеження для російських дипломатів готує  Європейський Союз через зростання ризику шпигунства та саботажу. Уряди країн блоку погодилися посилити контроль за пересуванням представників РФ у межах ЄС.

Про це повідомляє видання Financial Times.

Читайте також:

ЄС хоче посилити контроль за російськими дипломатами

За даними видання, країни Євросоюзу домовилися запровадити нові правила, які зобов’язують дипломатів із Росії повідомляти про свої поїздки між державами-членами. Ініціатива спрямована на обмеження діяльності осіб, які діють під дипломатичним прикриттям, але можуть бути пов’язані зі шпигунськими операціями. Розвідка країн НАТО вважає, що такі особи причетні до кібератак, підпалів і саботажу критичної інфраструктури.

"Нарешті. Це одна з пропозицій, яку я висунула на своєму першому засіданні міністрів закордонних справ ЄС у квітні 2024 року, повністю підтримуючи чеську точку зору", — заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже в Х.

Ініціатива, запропонована Чехією, увійшла до нового пакета санкцій ЄС проти Росії, який уже підтримала й Угорщина. Водночас його ухвалення може затриматися через вимогу Австрії послабити обмеження щодо активів російського бізнесмена Олега Дерипаски. Європейські спецслужби також повідомляють, що російські шпигуни часто використовують дипломатичний статус, щоб здійснювати операції в інших країнах, уникаючи нагляду контррозвідки.

Нагадаємо, що Росію підозрюють у підготовці диверсій проти підводної інфраструктури Європи, зокрема кабелів, що забезпечують інтернет, енергетику та військовий зв’язок.

Раніше ми також інформували, що в ніч на 26 вересня над німецькою землею Шлезвіг-Гольштейн помітили невідомі безпілотники, після чого влада посилила заходи безпеки.

Європейський союз шпигунство ЄС Росія дипломатія
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
