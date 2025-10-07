ЄС обмежить пересування російських дипломатів через ризик шпигунства

Люди в одному з європейських аеропортів. Фото ілюстративне: Getty Images

Нові обмеження для російських дипломатів готує Європейський Союз через зростання ризику шпигунства та саботажу. Уряди країн блоку погодилися посилити контроль за пересуванням представників РФ у межах ЄС.

Про це повідомляє видання Financial Times.

ЄС хоче посилити контроль за російськими дипломатами

За даними видання, країни Євросоюзу домовилися запровадити нові правила, які зобов’язують дипломатів із Росії повідомляти про свої поїздки між державами-членами. Ініціатива спрямована на обмеження діяльності осіб, які діють під дипломатичним прикриттям, але можуть бути пов’язані зі шпигунськими операціями. Розвідка країн НАТО вважає, що такі особи причетні до кібератак, підпалів і саботажу критичної інфраструктури.

"Нарешті. Це одна з пропозицій, яку я висунула на своєму першому засіданні міністрів закордонних справ ЄС у квітні 2024 року, повністю підтримуючи чеську точку зору", — заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже в Х.

Ініціатива, запропонована Чехією, увійшла до нового пакета санкцій ЄС проти Росії, який уже підтримала й Угорщина. Водночас його ухвалення може затриматися через вимогу Австрії послабити обмеження щодо активів російського бізнесмена Олега Дерипаски. Європейські спецслужби також повідомляють, що російські шпигуни часто використовують дипломатичний статус, щоб здійснювати операції в інших країнах, уникаючи нагляду контррозвідки.

Нагадаємо, що Росію підозрюють у підготовці диверсій проти підводної інфраструктури Європи, зокрема кабелів, що забезпечують інтернет, енергетику та військовий зв’язок.

Раніше ми також інформували, що в ніч на 26 вересня над німецькою землею Шлезвіг-Гольштейн помітили невідомі безпілотники, після чого влада посилила заходи безпеки.