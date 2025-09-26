Росія готує диверсії проти Європи — Financial Times

Шпигунське судно РФ. Фото: росЗМІ

Росія може готувати диверсії проти підводної інфраструктури Європи, від якої залежать інтернет, енергетика та військовий зв’язок. Західні союзники дедалі більше занепокоєні шпигунською активністю Москви, яка використовує спеціальні кораблі для стеження за кабелями.

Про це повідомляє Financial Times.

Реклама

Читайте також:

Шпигунство РФ за кабелями

За даними видання, у листопаді 2024 року російський шпигунський корабель "Янтар", оснащений обладнанням для спостереження, виконував місію з картографування та можливого перехоплення підводних кабелів. Ці лінії мають ключове значення для інтернету, військового зв’язку, енергетики та фінансових операцій країн НАТО. Судно рухалося біля берегів Норвегії, через Ла-Манш, Ірландське море та далі в Середземне море й до Суецького каналу.

"Янтар — це інструмент, який Росія використовує, щоб тримати нас у напрузі. Він слідує за кабельними лініями та трубопроводами, роблячи зупинки. Ми дуже уважно стежимо за ним", — заявив один із високопоставлених командирів НАТО.

У статті зазначається, що контроль за судном здійснює Головне управління глибоководних досліджень (GUGI), яке цього літа потрапило під санкції уряду Великої Британії. Західні чиновники вважають, що ця структура може виконувати весь спектр прихованих завдань, зокрема диверсії у "сірій зоні" між миром і війною.

Нагадаємо, що в Одесі затримали 52-річну жінку, яка шпигувала для окупантів, збирала дані про українських військових та намагалася їх вербувати.

Раніше ми також інформували, що у Хмельницькому СБУ викрила агента російської спецслужби, який коригував удари по військових об’єктах і критичній інфраструктурі.