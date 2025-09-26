Видео
Россия планирует отрезать Европу от интернета и коммуникаций — FT

Россия планирует отрезать Европу от интернета и коммуникаций — FT

Дата публикации 26 сентября 2025 20:35
Россия готовит диверсии против Европы - Financial Times
Шпионское судно РФ. Фото: росСМИ

Россия может готовить диверсии против подводной инфраструктуры Европы, от которой зависят интернет, энергетика и военная связь. Западные союзники все больше обеспокоены шпионской активностью Москвы, которая использует специальные корабли для слежения за кабелями.

Об этом сообщает Financial Times.

Шпионаж РФ за кабелями

По данным издания, в ноябре 2024 года российский шпионский корабль "Янтарь", оснащенный оборудованием для наблюдения, выполнял миссию по картографированию и возможному перехвату подводных кабелей. Эти линии имеют ключевое значение для интернета, военной связи, энергетики и финансовых операций стран НАТО. Судно двигалось у берегов Норвегии, через Ла-Манш, Ирландское море и далее в Средиземное море и к Суэцкому каналу.

"Янтарь — это инструмент, который Россия использует, чтобы держать нас в напряжении. Он следует за кабельными линиями и трубопроводами, делая остановки. Мы очень внимательно следим за ним", — заявил один из высокопоставленных командиров НАТО.

В статье отмечается, что контроль за судном осуществляет Главное управление глубоководных исследований (GUGI), которое этим летом попало под санкции правительства Великобритании. Западные чиновники считают, что эта структура может выполнять весь спектр скрытых задач, в частности диверсии в "серой зоне" между миром и войной.

Напомним, что в Одессе задержали 52-летнюю женщину, которая шпионила для оккупантов, собирала данные об украинских военных и пыталась их вербовать.

Ранее мы также информировали, что в Хмельницком СБУ разоблачила агента российской спецслужбы, который корректировал удары по военным объектам и критической инфраструктуре.

