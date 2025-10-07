ЕС ограничит передвижение российских дипломатов из-за риска шпионажа

Люди в одном из европейских аэропортов. Фото иллюстративное: Getty Images

Новые ограничения для российских дипломатов готовит Европейский Союз из-за роста риска шпионажа и саботажа. Правительства стран блока согласились ужесточить контроль за передвижением представителей РФ в рамках ЕС.

Об этом сообщает издание Financial Times.

ЕС хочет усилить контроль за российскими дипломатами

По данным издания, страны Евросоюза договорились ввести новые правила, которые обязывают дипломатов из России сообщать о своих поездках между государствами-членами. Инициатива направлена на ограничение деятельности лиц, которые действуют под дипломатическим прикрытием, но могут быть связаны со шпионскими операциями. Разведка стран НАТО считает, что такие лица причастны к кибератакам, поджогам и саботажу критической инфраструктуры.

"Наконец-то. Это одно из предложений, которое я выдвинула на своем первом заседании министров иностранных дел ЕС в апреле 2024 года, полностью поддерживая чешскую точку зрения", — заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже в Х.

Инициатива, предложенная Чехией, вошла в новый пакет санкций ЕС против России, который уже поддержала и Венгрия. В то же время его принятие может задержаться из-за требования Австрии ослабить ограничения в отношении активов российского бизнесмена Олега Дерипаски. Европейские спецслужбы также сообщают, что российские шпионы часто используют дипломатический статус, чтобы осуществлять операции в других странах, избегая надзора контрразведки.

Напомним, что Россию подозревают в подготовке диверсий против подводной инфраструктуры Европы, в частности кабелей, обеспечивающих интернет, энергетику и военную связь.

Ранее мы также информировали, что в ночь на 26 сентября над немецкой землей Шлезвиг-Гольштейн заметили неизвестные беспилотники, после чего власти усилили меры безопасности.