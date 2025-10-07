Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ЕС ограничит передвижение российских дипломатов — детали

ЕС ограничит передвижение российских дипломатов — детали

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 11:19
ЕС ограничит передвижение российских дипломатов из-за риска шпионажа
Люди в одном из европейских аэропортов. Фото иллюстративное: Getty Images

Новые ограничения для российских дипломатов готовит Европейский Союз из-за роста риска шпионажа и саботажа. Правительства стран блока согласились ужесточить контроль за передвижением представителей РФ в рамках ЕС.

Об этом сообщает издание Financial Times.

Реклама
Читайте также:

ЕС хочет усилить контроль за российскими дипломатами

По данным издания, страны Евросоюза договорились ввести новые правила, которые обязывают дипломатов из России сообщать о своих поездках между государствами-членами. Инициатива направлена на ограничение деятельности лиц, которые действуют под дипломатическим прикрытием, но могут быть связаны со шпионскими операциями. Разведка стран НАТО считает, что такие лица причастны к кибератакам, поджогам и саботажу критической инфраструктуры.

"Наконец-то. Это одно из предложений, которое я выдвинула на своем первом заседании министров иностранных дел ЕС в апреле 2024 года, полностью поддерживая чешскую точку зрения", — заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже в Х.

Инициатива, предложенная Чехией, вошла в новый пакет санкций ЕС против России, который уже поддержала и Венгрия. В то же время его принятие может задержаться из-за требования Австрии ослабить ограничения в отношении активов российского бизнесмена Олега Дерипаски. Европейские спецслужбы также сообщают, что российские шпионы часто используют дипломатический статус, чтобы осуществлять операции в других странах, избегая надзора контрразведки.

Напомним, что Россию подозревают в подготовке диверсий против подводной инфраструктуры Европы, в частности кабелей, обеспечивающих интернет, энергетику и военную связь.

Ранее мы также информировали, что в ночь на 26 сентября над немецкой землей Шлезвиг-Гольштейн заметили неизвестные беспилотники, после чего власти усилили меры безопасности.

Европейский союз шпионаж ЕС Россия дипломатия
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации