19-й пакет санкций против России — Словакия хочет обсудить ограничения

Словакия хочет обсудить 19-й пакет санкций против России на уровне лидеров. ЕС сможет принять новые ограничения только на саммите 23 октября.

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Х 7 октября.

Журналист рассказал, что в ЕС достигли соглашения об ограничении передвижения российских дипломатов после снятия вето Венгрией.

Однако весь пакет санкций может быть принят только на саммите 23 октября, поскольку Словакия хочет обсуждения новых ограничений для РФ на самом высоком уровне — уровне лидеров.

Напомним, ранее Financial Times сообщал, что ЕС ограничит передвижение российских дипломатов. Причиной стал рост риска шпионажа и саботажа.

В то же время 26 сентября Йозвяк писал, что ЕС не может принять 19-й пакет санкций против РФ, ведь их блокирует Словакия. В него вошли ограничения для 118 судов теневого флота РФ и в отношении криптовалюты.