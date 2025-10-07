Видео
Главная Новости дня Словакия хочет обсудить санкции против РФ на уровне лидеров

Словакия хочет обсудить санкции против РФ на уровне лидеров

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 12:09
19-й пакет санкций против России — Словакия хочет обсудить ограничения
Заседание ЕС. Фото: comeuroint.rada.gov.ua

Словакия хочет обсудить 19-й пакет санкций против России на уровне лидеров. ЕС сможет принять новые ограничения только на саммите 23 октября.

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Х 7 октября.

Читайте также:

Санкции против России

Журналист рассказал, что в ЕС достигли соглашения об ограничении передвижения российских дипломатов после снятия вето Венгрией.

Однако весь пакет санкций может быть принят только на саммите 23 октября, поскольку Словакия хочет обсуждения новых ограничений для РФ на самом высоком уровне — уровне лидеров.

Санкції проти Росії
Скриншот сообщения Рикарда Йозвяка

Напомним, ранее Financial Times сообщал, что ЕС ограничит передвижение российских дипломатов. Причиной стал рост риска шпионажа и саботажа.

В то же время 26 сентября Йозвяк писал, что ЕС не может принять 19-й пакет санкций против РФ, ведь их блокирует Словакия. В него вошли ограничения для 118 судов теневого флота РФ и в отношении криптовалюты.

санкции против России Словакия ЕС война в Украине дипломатия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
