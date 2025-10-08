ЄС планує відмовитися від російського ядерного палива — Фіцо зробив різку заяву

Роберт Фіцо. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував ініціативу Єврокомісії щодо поступової відмови від російського ядерного палива. За його словами, така заборона створить серйозну загрозу енергетичній безпеці Європи.

Про це повідомляє Euractiv.

Фіцо назвав відмову від ядерного палива РФ "найбільшою небезпекою"

Виступаючи на Європейському форумі з ядерної енергії, Фіцо заявив, що план Єврокомісії REPowerEU, який передбачає скорочення залежності від російських енергоресурсів після вторгнення РФ в Україну, є небезпечним для Європи.

"Це буде найбільша небезпека для Європи та її енергетичної безпеки", — сказав словацький прем'єр, наголосивши, що його країна "ніколи не погодиться" на таке рішення.

Він також повідомив, що у вересні Словаччина підписала угоду зі США про будівництво нового ядерного реактора потужністю 1000 мегават на АЕС "Ясловське Богуніце". За словами Фіцо, цей проєкт стане "важливим не лише для Словаччини, а й для всієї Центральної Європи".

Фіцо назвав план REPowerEU "невдалим документом" і "повною нісенітницею", зазначивши, що Європа "стріляє собі в ногу", коли відмовляється від російського газу та нафти.

Наразі Словаччина, Болгарія, Чехія, Фінляндія та Угорщина залишаються залежними від російського ядерного палива для своїх атомних електростанцій.

Раніше прзеидент України Володимир Зеленський прокоментував те, що Словаччина продовжує купувати газ у країни-агресорки.

Нагадаємо, Роберт Фіцо заявив про те, що Словаччина не прагне поразки Росії у війни проти України.