ЕС планирует отказаться от российского ядерного топлива - Фицо сделал резкое заявление

Роберт Фицо. Фото: Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал инициативу Еврокомиссии по постепенному отказу от российского ядерного топлива. По его словам, такой запрет создаст серьезную угрозу энергетической безопасности Европы.

Об этом сообщает Euractiv.

Выступая на Европейском форуме по ядерной энергии, Фицо заявил, что план Еврокомиссии REPowerEU, который предусматривает сокращение зависимости от российских энергоресурсов после вторжения РФ в Украину, является опасным для Европы.

"Это будет самая большая опасность для Европы и ее энергетической безопасности", — сказал словацкий премьер, подчеркнув, что его страна "никогда не согласится" на такое решение.

Он также сообщил, что в сентябре Словакия подписала соглашение с США о строительстве нового ядерного реактора мощностью 1000 мегаватт на АЭС "Ясловске Богунице". По словам Фицо, этот проект станет "важным не только для Словакии, но и для всей Центральной Европы".

Фицо назвал план REPowerEU "неудачным документом" и "полной чушью", отметив, что Европа "стреляет себе в ногу", когда отказывается от российского газа и нефти.

Сейчас Словакия, Болгария, Чехия, Финляндия и Венгрия остаются зависимыми от российского ядерного топлива для своих атомных электростанций.

Ранее прзеидент Украины Владимир Зеленский прокомментировал то, что Словакия продолжает покупать газ у страны-агрессора.

Напомним, Роберт Фицо заявил о том, что Словакия не стремится к поражению России в войне против Украины.