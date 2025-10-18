Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Свириденко та Фіцо підписали важливі угоди — про які галузі мова

Свириденко та Фіцо підписали важливі угоди — про які галузі мова

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 05:36
Оновлено: 05:36
Україна та Словаччина підписали низку важливих угод про оборону та енергобезпеку — які саме
Юлія Свириденко та Роберт Фіцо. Фото: ТГ-канал Юлії Свириденко

Команда української прем'єрки Юлії Свириденко підписала ряд важливих угод з урядом Словаччини. Вони стосуються енергобезпеки, оборони та євроінтеграції України.

Про це Юлія Свириденко повідомила у своєму Telegram-каналі.

Реклама
Читайте також:

Які угоди підписали Свириденко та Фіцо

Свириденко та Фіцо підписали важливі угоди — про які галузі мова - фото 1
Зустріч представників урядів України та Словаччини. Фото: ТГ-канал Юлії Свириденко

В ході зустрічі зі своїм колегою Робертом Фіцо було обговорено актуальні питання енергетичної безпеки, оборони, розвитку інфраструктури, освіти та санкційної політики стосовно РФ. Також співпрацю між країнами детально проаналізували на рівні міністерств за цими ключовими напрямками.

Результатом консультацій стало підписання чотирьох важливих угод:

  • про співпрацю у сфері трудової міграції;
  • про фінансово-технічну допомогу;
  • протокол про пункти пропуску (передбачає запуск пішохідного та велосипедного переходу "Ужгород – Вишнє Нємецьке" до кінця поточного року та збільшення вантажної пропускної здатності пункту пропуску "Малий Березний – Убля" до 5 тонн);
  • про розміщення дипломатичних представництв.

Юлія Свириденко зазначила, що Словаччина готова підтримати захист української енергетичної системи та проєкти створення укриттів у школах прифронтових регіонів. Особливо важливим стало рішення про відкриття першої двомовної української школи в Братиславі у 2026 році.

Нагадаємо, нещодавно Фіцо розкритикував ініціативу Єврокомісії щодо поступової відмови від ядерного палива Росії.

Крім того, Словаччина хоче, щоб питання 19-го пакета санкцій проти Росії розглядалося безпосередньо на рівні глав держав.

Словаччина Юлія Свириденко уряд угода Роберт Фіцо співпраця
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації