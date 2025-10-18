Україна та Словаччина підписали низку важливих угод про оборону та енергобезпеку — які саме

Юлія Свириденко та Роберт Фіцо. Фото: ТГ-канал Юлії Свириденко

Команда української прем'єрки Юлії Свириденко підписала ряд важливих угод з урядом Словаччини. Вони стосуються енергобезпеки, оборони та євроінтеграції України.

Про це Юлія Свириденко повідомила у своєму Telegram-каналі.

Які угоди підписали Свириденко та Фіцо

Зустріч представників урядів України та Словаччини. Фото: ТГ-канал Юлії Свириденко

В ході зустрічі зі своїм колегою Робертом Фіцо було обговорено актуальні питання енергетичної безпеки, оборони, розвитку інфраструктури, освіти та санкційної політики стосовно РФ. Також співпрацю між країнами детально проаналізували на рівні міністерств за цими ключовими напрямками.

Результатом консультацій стало підписання чотирьох важливих угод:

про співпрацю у сфері трудової міграції;

про фінансово-технічну допомогу;

протокол про пункти пропуску (передбачає запуск пішохідного та велосипедного переходу "Ужгород – Вишнє Нємецьке" до кінця поточного року та збільшення вантажної пропускної здатності пункту пропуску "Малий Березний – Убля" до 5 тонн);

про розміщення дипломатичних представництв.

Юлія Свириденко зазначила, що Словаччина готова підтримати захист української енергетичної системи та проєкти створення укриттів у школах прифронтових регіонів. Особливо важливим стало рішення про відкриття першої двомовної української школи в Братиславі у 2026 році.

Нагадаємо, нещодавно Фіцо розкритикував ініціативу Єврокомісії щодо поступової відмови від ядерного палива Росії.

Крім того, Словаччина хоче, щоб питання 19-го пакета санкцій проти Росії розглядалося безпосередньо на рівні глав держав.