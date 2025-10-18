Украина и Словакия подписали ряд важных соглашений об обороне и энергобезопасности — какие именно

Свириденко и Фицо подписали важные соглашения — о чем идет речь
Команда украинского премьера Юлии Свириденко подписала ряд важных соглашений с правительством Словакии. Они касаются энергобезопасности, обороны и евроинтеграции Украины.
Об этом Юлия Свириденко сообщила в своем Telegram-канале.
Какие соглашения подписали Свириденко и Фицо
В ходе встречи со своим коллегой Робертом Фицо были обсуждены актуальные вопросы энергетической безопасности, обороны, развития инфраструктуры, образования и санкционной политики в отношении РФ. Также сотрудничество между странами детально проанализировали на уровне министерств по этим ключевым направлениям.
Результатом консультаций стало подписание четырех важных соглашений:
- о сотрудничестве в сфере трудовой миграции;
- о финансово-технической помощи;
- протокол о пунктах пропуска (предусматривает запуск пешеходного и велосипедного перехода "Ужгород — Вишне Немецкое" до конца текущего года и увеличение грузовой пропускной способности пункта пропуска "Малый Березный — Убля" до 5 тонн);
- о размещении дипломатических представительств.
Юлия Свириденко отметила, что Словакия готова поддержать защиту украинской энергетической системы и проекты создания укрытий в школах прифронтовых регионов. Особенно важным стало решение об открытии первой двуязычной украинской школы в Братиславе в 2026 году.
Напомним, недавно Фицо раскритиковал инициативу Еврокомиссии по постепенному отказу от ядерного топлива России.
Кроме того, Словакия хочет, чтобы вопрос 19-го пакета санкций против России рассматривался непосредственно на уровне глав государств.
Читайте Новини.LIVE!