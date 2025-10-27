Словакия не будет участвовать в военных программах для Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его правительство не будет участвовать ни в каких программах Европейского Союза, связанных с финансированием военной помощи Украине. По словам политика, Братислава не будет приобщаться ни к каким инициативам, направленным на поддержку Украины в ведении войны или покрытии военных расходов.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает aktuality.sk.

Реклама

Читайте также:

Фицо заявил, что не поддержит программы помощи для Украины

"Как премьер-министр я отказываюсь допускать Словакию к участию в любых финансовых программах, направленных на помощь Украине в управлении войной и военными расходами", — заявил Фицо.

Отдельно, политик раскритиковал решение ЕС относительно дальнейшей поддержки Киева, заявив, что запланированное выделение Украине 140 миллиардов евро в ближайшие годы является, по его мнению, "самой большой ошибкой Европейского Союза".

Кроме того, Фицо высказался против санкций, которые ЕС ввел против России, утверждая, что они якобы наносят больший вред самим европейским экономикам, чем Кремлю. Таким образом, премьер продолжил последовательную линию своей политики, ориентированной на снижение уровня поддержки Украины и смягчение отношений с Москвой.

Напомним, недавно Украина и Словакия подписали ряд двусторонних соглашений в различных сферах.

В то же время Роберт Фицо заявил, что поддержит вступление Украины в ЕС, но высказался о поставках российского газа в страну. Отдельно Фицо говорил и о рисках от отказа от закупки российского ядерного топлива.