Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Словакия не будет участвовать в программах ЕС в поддержку Украины

Словакия не будет участвовать в программах ЕС в поддержку Украины

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 08:10
обновлено: 08:21
Словакия не будет участвовать в военных программах для Украины
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его правительство не будет участвовать ни в каких программах Европейского Союза, связанных с финансированием военной помощи Украине. По словам политика, Братислава не будет приобщаться ни к каким инициативам, направленным на поддержку Украины в ведении войны или покрытии военных расходов.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает aktuality.sk.

Реклама
Читайте также:

Фицо заявил, что не поддержит программы помощи для Украины

"Как премьер-министр я отказываюсь допускать Словакию к участию в любых финансовых программах, направленных на помощь Украине в управлении войной и военными расходами", — заявил Фицо.

Отдельно, политик раскритиковал решение ЕС относительно дальнейшей поддержки Киева, заявив, что запланированное выделение Украине 140 миллиардов евро в ближайшие годы является, по его мнению, "самой большой ошибкой Европейского Союза".

Кроме того, Фицо высказался против санкций, которые ЕС ввел против России, утверждая, что они якобы наносят больший вред самим европейским экономикам, чем Кремлю. Таким образом, премьер продолжил последовательную линию своей политики, ориентированной на снижение уровня поддержки Украины и смягчение отношений с Москвой.

Напомним, недавно Украина и Словакия подписали ряд двусторонних соглашений в различных сферах.

В то же время Роберт Фицо заявил, что поддержит вступление Украины в ЕС, но высказался о поставках российского газа в страну. Отдельно Фицо говорил и о рисках от отказа от закупки российского ядерного топлива.

Европейский союз Словакия Украина Роберт Фицо поддержка
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации