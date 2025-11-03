ЕС оценил прогресс Украины на пути к вступлению — что известно

Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Yves Herman

Европейский Союз дал положительную оценку нескольким странам относительно прогресса вступления. В частности, среди лидеров есть Украина, Молдова, Албания и Черногория.

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк со ссылкой на ежегодный отчет Еврокомиссии о расширении ЕС, который должен быть опубликован 4 ноября.

Путь в Евросоюз

В отчете отслеживается политическое развитие в десяти странах:

Албания;

Босния и Герцеговина;

Грузия;

Косово;

Молдова;

Черногория;

Северная Македония;

Сербия;

Турция;

Украина.

Отмечается, что процесс расширения сейчас движется быстрее, чем за последние 15 лет. Кроме того, существует возможность того, что новые страны присоединятся к ЕС до конца этого мандата Еврокомиссии. Известно, что он длится до 2029 года. Хорватия стала последним государством, вступившим в Союз в 2013 году.

В документе не указано прямо, какие именно страны ближайшие к вступлению в ЕС. В то же время в тексте говорится, что Черногория планирует завершить переговоры о вступлении в 2026 году, а Албания — в 2027-м.

Черногория уже начала переговоры по всем 33 разделам, которые должны пройти кандидаты на членство, а завершила семь. Албания открыла 28 разделов, но пока не завершила ни одного.

В отчете указано, что Албания, Черногория, Молдова и Украина продемонстрировали прогресс в ключевых вопросах, связанных с верховенством права, а также накапливают опыт в противодействии коррупции.

Худшие оценки у Грузии, которая подала заявку на членство в 2022 году и получила статус кандидата через год.

О чем предупреждают Украину

В то же время Украину предупреждают об опасности новой попытки вмешательства в работу антикоррупционных органов. Речь идет о НАБУ и САП.

В отчете отмечается, что необходимо избегать любых действий, которые ослабляют или отменяют решительные антикоррупционные реформы.

