Видео

Главная Новости дня Путь в ЕС — какую оценку получила Украина от Еврокомиссии

Путь в ЕС — какую оценку получила Украина от Еврокомиссии

Дата публикации 3 ноября 2025 18:18
обновлено: 18:58
ЕС оценил прогресс Украины на пути к вступлению — что известно
Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Yves Herman

Европейский Союз дал положительную оценку нескольким странам относительно прогресса вступления. В частности, среди лидеров есть Украина, Молдова, Албания и Черногория.

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк со ссылкой на ежегодный отчет Еврокомиссии о расширении ЕС, который должен быть опубликован 4 ноября.

Читайте также:

Путь в Евросоюз

В отчете отслеживается политическое развитие в десяти странах:

  • Албания;
  • Босния и Герцеговина;
  • Грузия;
  • Косово;
  • Молдова;
  • Черногория;
  • Северная Македония;
  • Сербия;
  • Турция;
  • Украина.

Отмечается, что процесс расширения сейчас движется быстрее, чем за последние 15 лет. Кроме того, существует возможность того, что новые страны присоединятся к ЕС до конца этого мандата Еврокомиссии. Известно, что он длится до 2029 года. Хорватия стала последним государством, вступившим в Союз в 2013 году.

В документе не указано прямо, какие именно страны ближайшие к вступлению в ЕС. В то же время в тексте говорится, что Черногория планирует завершить переговоры о вступлении в 2026 году, а Албания — в 2027-м.

Черногория уже начала переговоры по всем 33 разделам, которые должны пройти кандидаты на членство, а завершила семь. Албания открыла 28 разделов, но пока не завершила ни одного.

В отчете указано, что Албания, Черногория, Молдова и Украина продемонстрировали прогресс в ключевых вопросах, связанных с верховенством права, а также накапливают опыт в противодействии коррупции.

Худшие оценки у Грузии, которая подала заявку на членство в 2022 году и получила статус кандидата через год.

О чем предупреждают Украину

В то же время Украину предупреждают об опасности новой попытки вмешательства в работу антикоррупционных органов. Речь идет о НАБУ и САП.

В отчете отмечается, что необходимо избегать любых действий, которые ослабляют или отменяют решительные антикоррупционные реформы.

Напомним, страны Европы разрабатывают мирный план для Украины, который будет состоять из 12 пунктов.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо сообщил, что его правительство не будет участвовать в программах ЕС по финансированию военной помощи Украине.

Европейский союз Молдова Еврокомиссия Украина Албания политики
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
