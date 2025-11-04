Нові вимоги Єврокомісії щодо вступу України до ЄС

Європейський Союз. Ілюстративне фото: Укрінформ

У проєкті майбутнього звіту Європейської комісії йдеться про те, що Україна демонструє "рішучу відданість" ідеї вступу до Європейського Союзу. Однак зазначається, що Україна має змінити останні негативні тенденції у боротьбі з корупцією та прискорити реформи у сфері верховенства права.

Про це інформує Reuters із посиланням на текст проєкту майбутнього звіту Європейської комісії.

Нові вимоги до України на шляху до членства в ЄС

У тексті, що є частиною звіту про розширення ЄС, яку планується ухвалити у вівторок, зазначено, що "попри дуже складні обставини, в яких опинилася країна через агресивну війну Росії, Україна протягом останнього року продовжувала демонструвати надзвичайну відданість на шляху до вступу в ЄС".

Однак Європейська комісія зазначила, що Київ має досягти більшого прогресу в питаннях незалежності судової влади, боротьби з організованою злочинністю та поваги до суспільства.

Так, раніше європейські посадовці висловлювали занепокоєння щодо заходів, вжитих у липні для встановлення більшого контролю з боку генерального прокурора України над Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП). Рідкісні протести в умовах війни змусили керівництво України швидко змінити курс, але цей епізод привернув увагу прихильників України в Брюсселі та столицях країн ЄС.

"Негативні тенденції, що спостерігаються останнім часом, зокрема посилення тиску на спеціалізовані антикорупційні органи та громадянське суспільство, необхідно рішуче змінити", — йдеться в проєкті тексту Єврокомісії.

Хоча майже всі уряди Євросоюзу публічно підтримують прагнення України до ЄС, у найближчому майбутньому не планується її вступ. І багато дипломатів визнають, що вступ України зіткнеться зі значними перешкодами.

Своєю чергою український уряд повідомив ЄС, що має намір завершити переговори про вступ до кінця 2028 року. Комісія заявила, що для цього Київ повинен активізувати свої зусилля.

"Комісія прагне підтримати цю амбітну мету, але вважає, що для її досягнення необхідно прискорити темпи реформ, зокрема в основних сферах, таких як верховенство права", — йдеться у проєкті.

У майбутньому звіті Комісія також запропонує краще захищати демократичні стандарти в майбутніх раундах розширення.

"Щоб гарантувати, що нові держави-члени продовжуватимуть захищати та підтримувати свої досягнення у сфері верховенства права, демократії та основних прав, Комісія вважає, що майбутні договори про приєднання повинні містити більш надійні гарантії проти відступу від зобов'язань, взятих під час переговорів про приєднання", — йдеться у тексті звіту.

Нагадаємо, що Україна подала заявку на вступ до ЄС через кілька днів після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.

Нещодавно Європейський Союз позитивно оцінив декілька країн щодо прогресу вступу — серед лідерів є Україна.

Водночас Президент Володимир Зеленський заявив, що понад пів року прогрес у переговорах України щодо відкриття кластерів для вступу до ЄС залишається заблокованим.