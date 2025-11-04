Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Вступ України до ЄС — Єврокомісія озвучила нові вимоги

Вступ України до ЄС — Єврокомісія озвучила нові вимоги

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 08:36
Оновлено: 08:43
Нові вимоги Єврокомісії щодо вступу України до ЄС
Європейський Союз. Ілюстративне фото: Укрінформ

У проєкті майбутнього звіту Європейської комісії йдеться про те, що Україна демонструє "рішучу відданість" ідеї вступу до Європейського Союзу. Однак зазначається, що Україна має змінити останні негативні тенденції у боротьбі з корупцією та прискорити реформи у сфері верховенства права.

Про це інформує Reuters із посиланням на текст проєкту майбутнього звіту Європейської комісії.

Реклама
Читайте також:

Нові вимоги до України на шляху до членства в ЄС

У тексті, що є частиною звіту про розширення ЄС, яку планується ухвалити у вівторок, зазначено, що "попри дуже складні обставини, в яких опинилася країна через агресивну війну Росії, Україна протягом останнього року продовжувала демонструвати надзвичайну відданість на шляху до вступу в ЄС".

Однак Європейська комісія зазначила, що Київ має досягти більшого прогресу в питаннях незалежності судової влади, боротьби з організованою злочинністю та поваги до суспільства.

Так, раніше європейські посадовці висловлювали занепокоєння щодо заходів, вжитих у липні для встановлення більшого контролю з боку генерального прокурора України над Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП). Рідкісні протести в умовах війни змусили керівництво України швидко змінити курс, але цей епізод привернув увагу прихильників України в Брюсселі та столицях країн ЄС. 

"Негативні тенденції, що спостерігаються останнім часом, зокрема посилення тиску на спеціалізовані антикорупційні органи та громадянське суспільство, необхідно рішуче змінити", — йдеться в проєкті тексту Єврокомісії. 

Хоча майже всі уряди Євросоюзу публічно підтримують прагнення України до ЄС, у найближчому майбутньому не планується її вступ. І багато дипломатів визнають, що вступ України зіткнеться зі значними перешкодами.

Своєю чергою український уряд повідомив ЄС, що має намір завершити переговори про вступ до кінця 2028 року. Комісія заявила, що для цього Київ повинен активізувати свої зусилля.

"Комісія прагне підтримати цю амбітну мету, але вважає, що для її досягнення необхідно прискорити темпи реформ, зокрема в основних сферах, таких як верховенство права", — йдеться у проєкті. 

У майбутньому звіті Комісія також запропонує краще захищати демократичні стандарти в майбутніх раундах розширення.

"Щоб гарантувати, що нові держави-члени продовжуватимуть захищати та підтримувати свої досягнення у сфері верховенства права, демократії та основних прав, Комісія вважає, що майбутні договори про приєднання повинні містити більш надійні гарантії проти відступу від зобов'язань, взятих під час переговорів про приєднання", — йдеться у тексті звіту.

Нагадаємо, що Україна подала заявку на вступ до ЄС через кілька днів після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.

Нещодавно Європейський Союз позитивно оцінив декілька країн щодо прогресу вступу — серед лідерів є Україна.

Водночас Президент Володимир Зеленський заявив, що понад пів року прогрес у переговорах України щодо відкриття кластерів для вступу до ЄС залишається заблокованим.

Європейський союз Єврокомісія Україна політики вимоги
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації