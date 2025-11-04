Новые требования Еврокомиссии по вступлению Украины в ЕС

Европейский Союз. Иллюстративное фото: Укринформ

В проекте будущего отчета Европейской комиссии говорится о том, что Украина демонстрирует "решительную приверженность" идее вступления в Европейский Союз. Однако отмечается, что Украина должна изменить последние негативные тенденции в борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права.

Об этом информирует Reuters со ссылкой на текст проекта будущего отчета Европейской комиссии.

В тексте, который является частью отчета о расширении ЕС, которую планируется принять во вторник, указано, что "несмотря на очень сложные обстоятельства, в которых оказалась страна из-за агрессивной войны России, Украина в течение последнего года продолжала демонстрировать чрезвычайную преданность на пути к вступлению в ЕС".

Однако Европейская комиссия отметила, что Киев должен достичь большего прогресса в вопросах независимости судебной власти, борьбы с организованной преступностью и уважения к обществу.

Так, ранее европейские чиновники выражали обеспокоенность относительно мер, принятых в июле для установления большего контроля со стороны генерального прокурора Украины над Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП). Редкие протесты в условиях войны заставили руководство Украины быстро изменить курс, но этот эпизод привлек внимание сторонников Украины в Брюсселе и столицах стран ЕС.

"Негативные тенденции, наблюдаемые в последнее время, в частности усиление давления на специализированные антикоррупционные органы и гражданское общество, необходимо решительно изменить", — говорится в проекте текста Еврокомиссии.

Хотя почти все правительства Евросоюза публично поддерживают стремление Украины в ЕС, в ближайшем будущем не планируется ее вступление. И многие дипломаты признают, что вступление Украины столкнется со значительными препятствиями.

В свою очередь украинское правительство сообщило ЕС, что намерено завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года. Комиссия заявила, что для этого Киев должен активизировать свои усилия.

"Комиссия стремится поддержать эту амбициозную цель, но считает, что для ее достижения необходимо ускорить темпы реформ, в частности в основных сферах, таких как верховенство права", — говорится в проекте.

В будущем отчете Комиссия также предложит лучше защищать демократические стандарты в будущих раундах расширения.

"Чтобы гарантировать, что новые государства-члены будут продолжать защищать и поддерживать свои достижения в сфере верховенства права, демократии и основных прав, Комиссия считает, что будущие договоры о присоединении должны содержать более надежные гарантии против отступления от обязательств, взятых во время переговоров о присоединении", — говорится в тексте отчета.

Напомним, что Украина подала заявку на вступление в ЕС через несколько дней после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

Недавно Европейский Союз положительно оценил несколько стран по прогрессу вступления — среди лидеров есть Украина.

В то же время Президент Владимир Зеленский заявил, что более полугода прогресс в переговорах Украины по открытию кластеров для вступления в ЕС остается заблокированным.