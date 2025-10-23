Зеленский настаивает на ускорении переговоров о вступлении в ЕС

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Более полугода прогресс в переговорах Украины по открытию кластеров для вступления в ЕС остается заблокированным. Президент Украины Владимир Зеленский назвал такую ситуацию несправедливой.

Об этом украинский лидер сообщил во время брифинга в четверг, 23 октября.

По его словам, Украина выполнила все необходимые условия, чтобы кластеры были открыты вовремя.

"Блок искусственный, и мы должны найти способ двигаться вперед. Расширение ЕС — это больше стабильности в Европе, это часть нашей общей обороны и геополитической безопасности", — подчеркнул глава государства.

Зеленский призвал европейских партнеров придерживаться своих обещаний так же, как это делает Украина, подчеркнув важность выполнения договоренностей для общей безопасности континента.

Напомним, что Евросоюз пока не принял решение об использовании замороженных российских активов для выплаты репараций Украине, ведь процесс затрудняет необходимость согласования позиций всех 27 государств-членов блока.

Ранее мы также информировали, что глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что передача ракет Tomahawk является необходимой из-за неизменных агрессивных целей РФ в отношении европейской безопасности.