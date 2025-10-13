Видео
Видео

Евросоюз готовит решение по активам РФ — Кая Каллас

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 12:44
Почему ЕС до сих пор не разблокировал российские активы - объяснение Каллас
Кая Каллас. Фото: Getty Images

Евросоюз до сих пор не принял решение об использовании замороженных российских активов для выплаты репараций Украине. Верховный представитель ЕС Кая Каллас отметила, что работа продолжается, но процесс осложняет потребность согласовать позиции всех 27 стран-членов блока.

Об этом Каллас заявила во время пресс-конференции с министром МИД Андреем Сибигой в Киеве 13 октября, передает корреспондент Новини.LIVE.

ЕС продолжает обсуждать судьбу замороженных активов РФ

Верховный представитель ЕС Кая Каллас заявила, что страны блока еще не достигли единства по вопросу использования российских активов для выплаты репараций Украине. Она пояснила, что сложность заключается в необходимости учесть позиции всех 27 государств Евросоюза, каждое из которых имеет собственные экономические и юридические риски. По словам Каллас, процесс согласования продолжается, и уже наработаны отдельные варианты механизмов.

"Мы стремимся действовать быстро, но должны учесть все юридические аспекты и риски для стран, которые имеют большие угрозы", — отметила Кая Каллас.

Она добавила, что сейчас идет работа по двум ключевым направлениям: создание юридически безупречного механизма и определение принципов использования замороженных активов. Точную дату принятия окончательного решения пока не называют, однако, по словам представительницы ЕС, прогресс в дискуссиях очевиден.

Напомним, что в Киев прибыла верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины и вопросы энергетической безопасности.

Ранее мы также информировали, что Кая Каллас заявила о необходимости передачи Украине ракет Tomahawk, подчеркнув, что Россия не отказалась от своих планов изменить архитектуру безопасности Европы.

выплаты Европа активы ЕС Кайя Каллас
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
