Tomahawk Украине — Кая Калалс высказалась о передаче ракет

Кайя Каллас и Андрей Сибига в Киеве. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС приветствует все средства, которые укрепляют Украину и ослабляют Россию. По ее словам, передача ракет Tomahawk необходима, поскольку "РФ не изменила своих целей по пересмотру архитектуры безопасности Европы".

Об этом Кая Каллас заявила во время пресс-конференции с министром иностранных дел Андреем Сибигой в Киеве 13 октября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Ракеты Tomahawk для Украины

Каллас заявила, что оборонная дорожная карта Евросоюза предусматривает четкие этапы в ключевых сферах, чтобы достичь полной готовности к обороне к 2030 году. По ее словам, это необходимо из-за того, что Россия не изменила своих целей по пересмотру архитектуры безопасности Европы.

Глава европейской дипломатии добавила, что страны ЕС сталкиваются с усиленными гибридными атаками: нарушением воздушного пространства, кибератаками и другими формами саботажа.

"Это означает, что они играют с огнем и действительно обостряют ситуацию. Поэтому мы должны быть сильнее и готовыми, когда речь идет о нашей обороне", — подчеркнула Кая Каллас.

Напомним, 10 октября в МИД Украины заявили, что США посылают положительные сигналы о передаче ракет Tomahawk. Сейчас идет дискуссия о технических параметрах, формах и комплектации этого оружия.

В то же время Дональд Трамп считает, что Tomahawk для ВСУ заставит Путина пойти на мир. Он рассматривает возможность передачи оружия Украине.