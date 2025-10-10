Видео
Получит ли Украина дальнобойные ракеты от США — ответ МИД

Получит ли Украина дальнобойные ракеты от США — ответ МИД

Дата публикации 10 октября 2025 18:34
США готовы предоставить Украине ракеты Tomahawk
Георгий Тихий. Фото: кадр из видео

Соединенные Штаты посылают позитивные сигналы относительно возможного предоставления Украине дальнобойных ракет. Уже идет активная и детальная дискуссия о технических параметрах, формах и комплектации ракет.

Такое заявил сделал представитель МИД Украины Георгий Тихий во время пресс-конференции, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец в пятницу, 10 октября.

"Украина поднимала вопрос возможности предоставления этих ракет и раньше. Тогда ответ был "нет". Сейчас такого ответа "нет" нет. Зато есть очень подробная и активная дискуссия по поводу возможности предоставления этих ракет", — отметил Тихий.

Он сообщил, что уже на следующей неделе состоится визит украинской делегации в Вашингтон. В ее состав войдут премьер-министр Юлия Свириденко, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и спецпредставитель по санкционной политике Владислав Власюк.

Предварительно известно, что стороны обсудят вопросы противовоздушной обороны, энергетики, санкций и оборонного сотрудничества.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, как ракеты Tomahawk могут изменить ход войны.

Также мы писали, кто обеспечит оплату ракет Tomahawk для Украины.

США МИД ракеты война в Украине Георгий Тихий
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
