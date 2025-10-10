США готовы предоставить Украине ракеты Tomahawk

Георгий Тихий. Фото: кадр из видео

Соединенные Штаты посылают позитивные сигналы относительно возможного предоставления Украине дальнобойных ракет. Уже идет активная и детальная дискуссия о технических параметрах, формах и комплектации ракет.

Такое заявил сделал представитель МИД Украины Георгий Тихий во время пресс-конференции, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец в пятницу, 10 октября.

Украинская делегация едет в США — что обсудят

"Украина поднимала вопрос возможности предоставления этих ракет и раньше. Тогда ответ был "нет". Сейчас такого ответа "нет" нет. Зато есть очень подробная и активная дискуссия по поводу возможности предоставления этих ракет", — отметил Тихий.

Он сообщил, что уже на следующей неделе состоится визит украинской делегации в Вашингтон. В ее состав войдут премьер-министр Юлия Свириденко, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и спецпредставитель по санкционной политике Владислав Власюк.

Предварительно известно, что стороны обсудят вопросы противовоздушной обороны, энергетики, санкций и оборонного сотрудничества.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, как ракеты Tomahawk могут изменить ход войны.

Также мы писали, кто обеспечит оплату ракет Tomahawk для Украины.