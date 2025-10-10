Відео
Головна Новини дня Чи отримає Україна далекобійні ракети від США — відповідь МЗС

Чи отримає Україна далекобійні ракети від США — відповідь МЗС

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 18:34
США готові надати Україні ракети Tomahawk
Георгій Тихий. Фото: кадр із відео

Сполучені Штати надсилають позитивні сигнали щодо можливого надання Україні далекобійних ракет. Вже триває активна й детальна дискусія про технічні параметри, форми та комплектації ракет.

Читайте також:

Таку заявив зробив речник МЗС України Георгій Тихий під час пресконференції, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець у п’ятницю, 10 жовтня.

Українська делегація їде до США — що обговорять

"Україна піднімала питання можливості надання цих ракет і раніше. Тоді відповідь була "ні". Зараз такої відповіді "ні" немає. Натомість є дуже детальна й активна дискусія з приводу можливості надання цих ракет", — зазначив Тихий.

Він повідомив, що вже наступного тижня відбудеться візит української делегації до Вашингтона. До її складу увійдуть прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та спецпредставник з санкційної політики Владислав Власюк.

Попередньо відомо, що сторони обговорять питання протиповітряної оборони, енергетики, санкцій та оборонної співпраці.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив, як ракети Tomahawk можуть змінити хід війни.

Також ми писали, хто забезпечить оплату ракет Tomahawk для України.

США МЗС ракети війна в Україні Георгій Тихий
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
