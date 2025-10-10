США готові надати Україні ракети Tomahawk

Георгій Тихий. Фото: кадр із відео

Сполучені Штати надсилають позитивні сигнали щодо можливого надання Україні далекобійних ракет. Вже триває активна й детальна дискусія про технічні параметри, форми та комплектації ракет.

Таку заявив зробив речник МЗС України Георгій Тихий під час пресконференції, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець у п’ятницю, 10 жовтня.

"Україна піднімала питання можливості надання цих ракет і раніше. Тоді відповідь була "ні". Зараз такої відповіді "ні" немає. Натомість є дуже детальна й активна дискусія з приводу можливості надання цих ракет", — зазначив Тихий.

Він повідомив, що вже наступного тижня відбудеться візит української делегації до Вашингтона. До її складу увійдуть прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, керівник Офісу президента Андрій Єрмак та спецпредставник з санкційної політики Владислав Власюк.

Попередньо відомо, що сторони обговорять питання протиповітряної оборони, енергетики, санкцій та оборонної співпраці.

