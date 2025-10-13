Tomahawk Україні — Кая Калалс висловилась про передачу ракет

Кая Каллас та Андрій Сибіга у Києві. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що ЄС вітає всі засоби, які зміцнюють Україну та послаблюють Росію. За її словами, передача ракет Tomahawk необхідна, оскільки "РФ не змінила своїх цілей щодо перегляду безпекової архітектури Європи".

Про це Кая Каллас заявила під час пресконференції з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою у Києві 13 жовтня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Ракети Tomahawk для України

Каллас заявила, що оборонна дорожня карта Євросоюзу передбачає чіткі етапи в ключових сферах, щоб досягти повної готовності до оборони до 2030 року. За її словами, це необхідно через те, що Росія не змінила своїх цілей щодо перегляду безпекової архітектури Європи.

Глава європейської дипломатії додала, що країни ЄС стикаються з посиленими гібридними атаками: порушенням повітряного простору, кібератаками та іншими формами саботажу.

"Це означає, що вони грають з вогнем і справді загострюють ситуацію. Тому ми маємо бути сильнішими і готовими, коли йдеться про нашу оборону", — наголосила Кая Каллас.

Нагадаємо, 10 жовтня у МЗС України заявили, що США надсилають позитивні сигнали щодо передачі ракет Tomahawk. Наразі триває дискусія про технічні параметри, форми та комплектації цієї зброї.

Водночас Дональд Трамп вважає, що Tomahawk для ЗСУ змусить Путіна піти на мир. Він розглядає можливість передачі зброї Україні.