Чому ЄС досі не розблокував російські активи — пояснення Каллас

Євросоюз досі не ухвалив рішення щодо використання заморожених російських активів для виплати репарацій Україні. Верховна представниця ЄС Кая Каллас зазначила, що робота триває, але процес ускладнює потреба узгодити позиції всіх 27 країн-членів блоку.

Про це Каллас заявила під час пресконференції з міністром МЗС Андрієм Сибігою у Києві 13 жовтня, передає кореспондент Новини.LIVE.

ЄС продовжує обговорювати долю заморожених активів РФ

Верховна представниця ЄС Кая Каллас заявила, що країни блоку ще не досягли єдності щодо питання використання російських активів для виплати репарацій Україні. Вона пояснила, що складність полягає у необхідності врахувати позиції всіх 27 держав Євросоюзу, кожна з яких має власні економічні та юридичні ризики. За словами Каллас, процес узгодження продовжується, і вже напрацьовані окремі варіанти механізмів.

"Ми прагнемо діяти швидко, але маємо врахувати всі юридичні аспекти та ризики для країн, які мають більші загрози", — зазначила Кая Каллас.

Вона додала, що нині триває робота за двома ключовими напрямками: створення юридично бездоганного механізму та визначення принципів використання заморожених активів. Точну дату ухвалення остаточного рішення наразі не називають, однак, за словами представниці ЄС, прогрес у дискусіях є очевидним.

Нагадаємо, що до Києва прибула верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас, щоб обговорити подальшу підтримку України та питання енергетичної безпеки.

Раніше ми також інформували, що Кая Каллас заявила про необхідність передачі Україні ракет Tomahawk, підкресливши, що Росія не відмовилася від своїх планів змінити безпекову архітектуру Європи.