Головна Новини дня Євросоюз готує рішення щодо активів РФ — Кая Каллас

Євросоюз готує рішення щодо активів РФ — Кая Каллас

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 12:44
Чому ЄС досі не розблокував російські активи — пояснення Каллас
Кайя Каллас. Фото: Getty Images

Євросоюз досі не ухвалив рішення щодо використання заморожених російських активів для виплати репарацій Україні. Верховна представниця ЄС Кая Каллас зазначила, що робота триває, але процес ускладнює потреба узгодити позиції всіх 27 країн-членів блоку.

Про це Каллас заявила під час пресконференції з міністром МЗС Андрієм Сибігою у Києві 13 жовтня, передає кореспондент Новини.LIVE

ЄС продовжує обговорювати долю заморожених активів РФ

Верховна представниця ЄС Кая Каллас заявила, що країни блоку ще не досягли єдності щодо питання використання російських активів для виплати репарацій Україні. Вона пояснила, що складність полягає у необхідності врахувати позиції всіх 27 держав Євросоюзу, кожна з яких має власні економічні та юридичні ризики. За словами Каллас, процес узгодження продовжується, і вже напрацьовані окремі варіанти механізмів.

"Ми прагнемо діяти швидко, але маємо врахувати всі юридичні аспекти та ризики для країн, які мають більші загрози", — зазначила Кая Каллас.

Вона додала, що нині триває робота за двома ключовими напрямками: створення юридично бездоганного механізму та визначення принципів використання заморожених активів. Точну дату ухвалення остаточного рішення наразі не називають, однак, за словами представниці ЄС, прогрес у дискусіях є очевидним. 

Нагадаємо, що до Києва прибула верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас, щоб обговорити подальшу підтримку України та питання енергетичної безпеки.

Раніше ми також інформували, що Кая Каллас заявила про необхідність передачі Україні ракет Tomahawk, підкресливши, що Росія не відмовилася від своїх планів змінити безпекову архітектуру Європи.

виплати Європа активи ЄС Кая Каллас
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
