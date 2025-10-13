Відео
Україна
Новини
Кая Каллас приїхала до Києва — яка мета візиту

Кая Каллас приїхала до Києва — яка мета візиту

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 10:49
До Києва прибула головна дипломатка ЄС Кая Каллас
Верховний представник Європейської Комісії з питань закордонних справ Кая Каллас. Фото: REUTERS/Yves Herman

До Києва прибула верховна представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. Мета поїздки — обговорення подальшої фінансової та військової підтримки України, зміцнення енергетичної безпеки та притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах.

Про свій візит вона повідомила у мережі X (Twitter).

Кая Каллас прибула до Києва 13 жовтня

null
Глава МЗС України Андрій Сибіга обіймає при зустрічі Каю Каллас. Фото: x.com/kajakallas

"Українці надихають світ своєю мужністю. Їх стійкість вимагає нашої повної підтримки. Сьогодні я перебуваю в Києві для переговорів про фінансову та військову підтримку, безпеку енергетичного сектору України та притягнення Росії до відповідальності за її воєнні злочини", — повідомила європейська чиновниця.

Очікується, що під час візиту Кая Каллас обговорить із українським керівництвом не лише питання безпеки та оборони, а й посилення санкційного тиску, співпрацю у сфері енергетики та кроки для міжнародної ізоляції агресора.

Нагадаємо, раніше Кая Каллас робила заяву щодо термінів війни в України. Чиновниця вважає, що війна "зайшла в глухий кут". Також Кая Каллас зробила заяву про санкції проти Росії.

Європейський союз Київ Андрій Сибіга війна в Україні Кая Каллас
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
