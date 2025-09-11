Відео
Головна Новини дня Каллас зробила тривожний прогноз про війну в Україні

Каллас зробила тривожний прогноз про війну в Україні

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 19:17
Коли закінчиться війна в Україні - прогноз Каї Каллас
Кая Каллас. Фото: AP

Ще щонайменше два роки триватиме війна в Україні. Конфлікт зайшов у глухий кут.

Про це заявила верховна представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, передає El Pais.

Читайте також:

РФ набирається сміливості — що про це свідчить

За словами Калас, Росія тим часом набирається сміливості, про що свідчить недавня атака на Польщу.

Крім того, видання зазначає, що опитані джерела прогнозують, що ситуація в Україні залишатиметься нестабільною, доки не зміниться керівництво обох сторін.

Нагадаємо, після атаки РФ на Польщу Каллас заявила, що Євросоюз планує значно розширити санкції проти Росії та всіх, хто її підтримує, а також посилити міжнародний тиск із залученням партнерів.

10 вересня дрони РФ порушили повітряний простір Польщі. Кілька з них вдалося збити, проте пошкоджено житловий будинок у Люблінському воєводстві.

Польща Україна війна в Україні Кая Каллас Росія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
