Коли закінчиться війна в Україні - прогноз Каї Каллас

Ще щонайменше два роки триватиме війна в Україні. Конфлікт зайшов у глухий кут.

Про це заявила верховна представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, передає El Pais.

За словами Калас, Росія тим часом набирається сміливості, про що свідчить недавня атака на Польщу.

Крім того, видання зазначає, що опитані джерела прогнозують, що ситуація в Україні залишатиметься нестабільною, доки не зміниться керівництво обох сторін.

Нагадаємо, після атаки РФ на Польщу Каллас заявила, що Євросоюз планує значно розширити санкції проти Росії та всіх, хто її підтримує, а також посилити міжнародний тиск із залученням партнерів.

10 вересня дрони РФ порушили повітряний простір Польщі. Кілька з них вдалося збити, проте пошкоджено житловий будинок у Люблінському воєводстві.