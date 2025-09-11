Видео
Видео

Главная Новости дня Каллас сделала тревожный прогноз о войне в Украине

Каллас сделала тревожный прогноз о войне в Украине

Дата публикации 11 сентября 2025 19:17
Когда закончится война в Украине - прогноз Кайи Каллас
Кайя Каллас. Фото: AP

Еще минимум два года продлится война в Украине. Конфликт зашел в тупик.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас, передает El Pais.

РФ набирается смелости — что об этом свидетельствует

По словам Калас, Россия тем временем набирается смелости, о чем свидетельствует недавняя атака на Польшу.

Кроме того, издание отмечает, что опрошенные источники прогнозируют, что ситуация в Украине будет оставаться нестабильной, пока не изменится руководство обеих сторон.

Напомним, после атаки РФ на Польшу Каллас заявила, что Евросоюз планирует значительно расширить санкции против России и всех, кто ее поддерживает, а также усилить международное давление с привлечением партнеров.

10 сентября дроны РФ нарушили воздушное пространство Польши. Несколько из них удалось сбить, однако поврежден жилой дом в Люблинском воеводстве.

