Когда закончится война в Украине - прогноз Кайи Каллас

Каллас сделала тревожный прогноз о войне в Украине
Еще минимум два года продлится война в Украине. Конфликт зашел в тупик.
Об этом заявила верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас, передает El Pais.
РФ набирается смелости — что об этом свидетельствует
По словам Калас, Россия тем временем набирается смелости, о чем свидетельствует недавняя атака на Польшу.
Кроме того, издание отмечает, что опрошенные источники прогнозируют, что ситуация в Украине будет оставаться нестабильной, пока не изменится руководство обеих сторон.
Напомним, после атаки РФ на Польшу Каллас заявила, что Евросоюз планирует значительно расширить санкции против России и всех, кто ее поддерживает, а также усилить международное давление с привлечением партнеров.
10 сентября дроны РФ нарушили воздушное пространство Польши. Несколько из них удалось сбить, однако поврежден жилой дом в Люблинском воеводстве.
