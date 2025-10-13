Видео
Главная Новости дня Кайя Каллас приехала в Киев — какова цель визита

Кайя Каллас приехала в Киев — какова цель визита

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 10:49
В Киев прибыла главный дипломат ЕС Кайя Каллас
Верховный представитель Европейской Комиссии по вопросам иностранных дел Кая Каллас. Фото: REUTERS/Yves Herman

В Киев прибыла верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Цель поездки — обсуждение дальнейшей финансовой и военной поддержки Украины, укрепление энергетической безопасности и привлечение к ответственности виновных в военных преступлениях.

О своем визите она сообщила в сети X (Twitter).

Кайя Каллас прибыла в Киев 13 октября

null
Глава МИД Украины Андрей Сибига обнимает при встрече Кайю Каллас. Фото: x.com/kajakallas

"Украинцы вдохновляют мир своим мужеством. Их стойкость требует нашей полной поддержки. Сегодня я нахожусь в Киеве для переговоров о финансовой и военной поддержке, безопасности энергетического сектора Украины и привлечения России к ответственности за ее военные преступления", — сообщила европейская чиновница.

Ожидается, что во время визита Кая Каллас обсудит с украинским руководством не только вопросы безопасности и обороны, но и усиление санкционного давления, сотрудничество в сфере энергетики и шаги для международной изоляции агрессора.

Напомним, ранее Кая Каллас делала заявление относительно сроков войны в Украине. Чиновница считает, что война "зашла в тупик". Также Кая Каллас сделала заявление о санкциях против России.

Европейский союз Киев Андрей Сибига война в Украине Кайя Каллас
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
