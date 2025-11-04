Орбан блокує вступ України до ЄС — Зеленський висловився

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент Володимир Зеленський висловився про премʼєра Угорщини Віктора Орбана, який блокує вступ України до Європейського Союзу. За його словами, це конкретна підтримка російського диктатора Володимира Путіна.

Про це український лідер сказав під час виступу на форумі з розширення ЄС у вівторок, 4 листопада.

"Не думаю, що я повинен щось пропонувати Віктору Орбану. Думаю, що Віктор Орбан має щось запропонувати Україні, яка захищає всю Європу від Росії", — зауважив Зеленський.

За його словами, під час великої війни Україна не отримала жодної підтримки від Орбана.

"Ми б не хотіли, щоб Віктор підтримував Росію, тому що блокування України в ЄС — це дуже конкретна підтримка Путіна", — наголосив глава держави.

Чи готовий Зеленський відновити відносини з Орбаном?

В українського лідера запитали, чи готовий він відновити відносини з Орбаном. Він наголосив, що не буде спекулювати на тему майбутніх виборів в Угорщині. За словами Зеленського, дипломатія не має бути пов’язана з персоналіями.

"Ми воюємо за наше виживання. Ми б дуже хотіли, щоб премʼєр Угорщини нас підтримав, принаймні не блокував", — додав глава держави.

Нагадаємо, ЄС позитивно оцінив прогрес шляху України до членства. Водночас у звіті не зазначено прямо, які саме країни найближчі до вступу.

Згодом Зеленський відреагував на звіт. За його словами, прогрес досягається завдяки зусиллям українців.