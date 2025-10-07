Відео
Орбан зробив цинічну заяву щодо вступу України в ЄС

Орбан зробив цинічну заяву щодо вступу України в ЄС

Дата публікації: 7 жовтня 2025 08:11
Орбан заявив про моральний шантаж Зеленського щодо вступу України до ЄС
Віктор Орбан. Фото: Journal of Democracy

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент України Володимир Зеленський знову вдається до "тактики морального шантажу". За словами угорського лідера, його країна не зобов’язана підтримувати вступ України до Європейського Союзу.

Про це повідомив Орбан у мережі Х.

Орбан відповів Зеленському щодо членства України в ЄС

Віктор Орбан заявив, що Зеленський намагається диктувати, що краще для угорців, і чинить тиск на країни ЄС, аби вони підтримали Україну. Політик наголосив, що вступ до Євросоюзу не може бути результатом шантажу чи інформаційних кампаній, а лише спільного рішення всіх держав-членів. Він підкреслив, що позиція Угорщини залишається незмінною — питання розширення ЄС мають вирішуватися одноголосно.

Орбан зробив цинічну заяву щодо вступу України в ЄС - фото 1
Допис Орбана у X. Фото: скриншот

"Він знову використовує свою звичну тактику морального шантажу, щоб змусити країни підтримати його воєнні зусилля", — наголосив Орбан.

Орбан додав, що угорський народ уже висловився проти членства України в ЄС під час референдуму. Він зазначив, що інформаційна кампанія, яку нібито веде Київ проти Угорщини, лише погіршує відносини між країнами. Прем’єр підсумував, що жодна держава не має права шантажувати на своєму шляху до Європейського Союзу.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський наголосив — попри перешкоди з боку Угорщини, Україна неминуче стане членом ЄС, адже цей процес уже незворотний.

Раніше ми також інформували, що президент України відреагував на спроби Будапешта блокувати євроінтеграцію, відкинувши пропозицію Віктора Орбана щодо "стратегічного партнерства" як заміни повноправного членства в ЄС.    

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
