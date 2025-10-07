Видео
Главная Новости дня Орбан сделал циничное заявление о вступлении Украины в ЕС

Орбан сделал циничное заявление о вступлении Украины в ЕС

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 08:11
Орбан заявил о моральном шантаже Зеленского относительно вступления Украины в ЕС
Виктор Орбан. Фото: Journal of Democracy

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский снова прибегает к "тактике морального шантажа". По словам венгерского лидера, его страна не обязана поддерживать вступление Украины в Европейский Союз.

Об этом сообщил Орбан в сети Х.

Читайте также:

Орбан ответил Зеленскому относительно членства Украины в ЕС

Виктор Орбан заявил, что Зеленский пытается диктовать, что лучше для венгров, и оказывает давление на страны ЕС, чтобы они поддержали Украину. Политик подчеркнул, что вступление в Евросоюз не может быть результатом шантажа или информационных кампаний, а только совместного решения всех государств-членов. Он подчеркнул, что позиция Венгрии остается неизменной — вопрос расширения ЕС должен решаться единогласно.

Орбан зробив цинічну заяву щодо вступу України в ЄС - фото 1
Сообщение Орбана в X. Фото: скриншот

"Он снова использует свою привычную тактику морального шантажа, чтобы заставить страны поддержать его военные усилия", — подчеркнул Орбан.

Орбан добавил, что венгерский народ уже высказался против членства Украины в ЕС во время референдума. Он отметил, что информационная кампания, которую якобы ведет Киев против Венгрии, только ухудшает отношения между странами. Премьер подытожил, что ни одно государство не имеет права шантажировать на своем пути в Европейский Союз.

Напомним, что Владимир Зеленский отметил — несмотря на препятствия со стороны Венгрии, Украина неизбежно станет членом ЕС, ведь этот процесс уже необратим.

Ранее мы также информировали, что президент Украины отреагировал на попытки Будапешта блокировать евроинтеграцию, отвергнув предложение Виктора Орбана по "стратегическому партнерству" как замены полноправного членства в ЕС.

Владимир Зеленский Европейский союз Венгрия Виктор Орбан ЕС
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
