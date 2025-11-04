Видео
Зеленский раскритиковал Орбана за вето на вступление Украины в ЕС

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 17:19
обновлено: 17:19
Орбан блокирует вступление Украины в ЕС — Зеленский высказался
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Владимир Зеленский высказался о премьере Венгрии Викторе Орбане, который блокирует вступление Украины в Европейский Союз. По его словам, это конкретная поддержка российского диктатора Владимира Путина.

Об этом украинский лидер сказал во время выступления на форуме по расширению ЕС во вторник, 4 ноября.

Читайте также:

Вето Орбана на вступление Украины в ЕС

"Не думаю, что я должен что-то предлагать Виктору Орбану.  Думаю, что Виктор Орбан должен что-то предложить Украине, которая защищает всю Европу от России", — отметил Зеленский.

По его словам, во время большой войны Украина не получила никакой поддержки от Орбана.

"Мы бы не хотели, чтобы Виктор поддерживал Россию, потому что блокирование Украины в ЕС — это очень конкретная поддержка Путина", — подчеркнул глава государства.

Готов ли Зеленский восстановить отношения с Орбаном?

У украинского лидера спросили, готов ли он возобновить отношения с Орбаном. Он подчеркнул, что не будет спекулировать на тему предстоящих выборов в Венгрии. По словам Зеленского, дипломатия не должна быть связана с персоналиями.

"Мы воюем за наше выживание. Мы бы очень хотели, чтобы премьер Венгрии нас поддержал, по крайней мере не блокировал", — добавил глава государства.

Напомним, ЕС положительно оценил прогресс пути Украины к членству. В то же время в отчете не указано прямо, какие именно страны ближайшие к вступлению.

Впоследствии Зеленский отреагировал на отчет. По его словам, прогресс достигается благодаря усилиям украинцев.

Владимир Зеленский Европейский союз владимир путин Венгрия Украина Виктор Орбан
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
