Зеленский сделал важное заявление о членстве Украины в ЕС

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 17:46
обновлено: 17:46
Зеленский объяснил, на какое членство в ЕС рассчитывает Украина
Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Президент Владимир Зеленский объяснил, на какое членство в Европейском Союзе рассчитывает Украина. По его словам, речь идет только о полноценном.

Об этом глава государства сказал во время выступления на форуме по расширению ЕС во вторник, 4 ноября.

Читайте также:

Украина примет только полноценное членство в ЕС

По словам украинского лидера, если речь идет о членстве в Евросоюзе, то оно должно быть полностью выполнено.

"Мне кажется, что очень важно, чтобы у нас на одном столе были равные страны. Важно, что они разделяют схожие ценности. По моему мнению, вы не можете быть полуактивным или получленом ЕС", — отметил Зеленский.

Этот комментарий прозвучал на фоне участившихся призывов реформировать Европейский Союз до расширения его состава.

Среди обсуждаемых идей — введение испытательного периода для новых членов, во время которого они не будут иметь права вето.

Напомним, Зеленский высказался о позиции премьера Венгрии Виктора Орбана, который блокирует членство Украины в ЕС.

Кроме того, глава государства прокомментировал отчет Еврокомиссии, в котором положительно оценили путь Украины в ЕС.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
