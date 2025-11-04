Зеленский объяснил, на какое членство в ЕС рассчитывает Украина

Зеленский сделал важное заявление о членстве Украины в ЕС
Президент Владимир Зеленский объяснил, на какое членство в Европейском Союзе рассчитывает Украина. По его словам, речь идет только о полноценном.
Об этом глава государства сказал во время выступления на форуме по расширению ЕС во вторник, 4 ноября.
Украина примет только полноценное членство в ЕС
По словам украинского лидера, если речь идет о членстве в Евросоюзе, то оно должно быть полностью выполнено.
"Мне кажется, что очень важно, чтобы у нас на одном столе были равные страны. Важно, что они разделяют схожие ценности. По моему мнению, вы не можете быть полуактивным или получленом ЕС", — отметил Зеленский.
Этот комментарий прозвучал на фоне участившихся призывов реформировать Европейский Союз до расширения его состава.
Среди обсуждаемых идей — введение испытательного периода для новых членов, во время которого они не будут иметь права вето.
Напомним, Зеленский высказался о позиции премьера Венгрии Виктора Орбана, который блокирует членство Украины в ЕС.
Кроме того, глава государства прокомментировал отчет Еврокомиссии, в котором положительно оценили путь Украины в ЕС.
