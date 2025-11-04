Зеленский объяснил, на какое членство в ЕС рассчитывает Украина

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Президент Владимир Зеленский объяснил, на какое членство в Европейском Союзе рассчитывает Украина. По его словам, речь идет только о полноценном.

Об этом глава государства сказал во время выступления на форуме по расширению ЕС во вторник, 4 ноября.

Украина примет только полноценное членство в ЕС

По словам украинского лидера, если речь идет о членстве в Евросоюзе, то оно должно быть полностью выполнено.

"Мне кажется, что очень важно, чтобы у нас на одном столе были равные страны. Важно, что они разделяют схожие ценности. По моему мнению, вы не можете быть полуактивным или получленом ЕС", — отметил Зеленский.

Этот комментарий прозвучал на фоне участившихся призывов реформировать Европейский Союз до расширения его состава.

Среди обсуждаемых идей — введение испытательного периода для новых членов, во время которого они не будут иметь права вето.

