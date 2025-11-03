Відео
Головна Новини дня Європейський план щодо кінця війни — Зеленський висловився

Європейський план щодо кінця війни — Зеленський висловився

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 19:36
Оновлено: 19:58
Зеленський пояснив, чи бачив європейський план щодо війни
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Український лідер Володимир Зеленський висловився про "європейський план" щодо завершення війни. Він наголосив, що не бачив його.

Про це глава держави розповів у коментарі журналістам у понеділок, 3 листопада.

Читайте також:

Європейський план завершення війни в Україні

"Важливо в цьому питанні, чи бачив я як Президент України цей план. Ні. Мені здається, це і є відповідь на всі питання", — наголосив Зеленський.

За його словами, є різні європейські мислення і пропозиції щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Нагадаємо, європейські країни розробляють мирний план щодо завершення війни в Україні. Відомо, що він складатиметься з 12 пунктів.

А наприкінці жовтня Зеленський анонсував створення плану щодо припинення бойових днів.

Володимир Зеленський війна Україна Європа
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
