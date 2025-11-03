Зеленський пояснив, чи бачив європейський план щодо війни

Європейський план щодо кінця війни — Зеленський висловився
Український лідер Володимир Зеленський висловився про "європейський план" щодо завершення війни. Він наголосив, що не бачив його.
Про це глава держави розповів у коментарі журналістам у понеділок, 3 листопада.
Європейський план завершення війни в Україні
"Важливо в цьому питанні, чи бачив я як Президент України цей план. Ні. Мені здається, це і є відповідь на всі питання", — наголосив Зеленський.
За його словами, є різні європейські мислення і пропозиції щодо мирного врегулювання війни в Україні.
Нагадаємо, європейські країни розробляють мирний план щодо завершення війни в Україні. Відомо, що він складатиметься з 12 пунктів.
А наприкінці жовтня Зеленський анонсував створення плану щодо припинення бойових днів.
