Зеленский объяснил, видел ли он европейский план по войне

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о "европейском плане" по завершению войны. Он подчеркнул, что не видел его.

Об этом глава государства рассказал в комментарии журналистам в понедельник, 3 ноября.

Реклама

Читайте также:

Европейский план завершения войны в Украине

"Важно в этом вопросе, видел ли я как Президент Украины этот план. Нет. Мне кажется, это и есть ответ на все вопросы", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, есть разные европейские мышления и предложения по мирному урегулированию войны в Украине.

Напомним, европейские страны разрабатывают мирный план по завершению войны в Украине. Известно, что он будет состоять из 12 пунктов.

А в конце октября Зеленский анонсировал создание плана по прекращению боевых дней.