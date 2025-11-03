Зеленский объяснил, видел ли он европейский план по войне

Европейский план по концу войны — Зеленский высказался
Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о "европейском плане" по завершению войны. Он подчеркнул, что не видел его.
Об этом глава государства рассказал в комментарии журналистам в понедельник, 3 ноября.
Европейский план завершения войны в Украине
"Важно в этом вопросе, видел ли я как Президент Украины этот план. Нет. Мне кажется, это и есть ответ на все вопросы", — подчеркнул Зеленский.
По его словам, есть разные европейские мышления и предложения по мирному урегулированию войны в Украине.
Напомним, европейские страны разрабатывают мирный план по завершению войны в Украине. Известно, что он будет состоять из 12 пунктов.
А в конце октября Зеленский анонсировал создание плана по прекращению боевых дней.
