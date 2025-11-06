Відео
Україна
Головна Новини дня Зеленський підписав новий пакет санкцій проти Росії

Зеленський підписав новий пакет санкцій проти Росії

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 13:21
Оновлено: 14:34
Володимир Зеленський ввів нові санкції проти росіян
Володимир Зеленський підписав пакет санкцій. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський підписав новий санкційний пакет. Обмеження спрямовані проти російських суб'єктів, причетних до фінансування війни, пропаганди та воєнного виробництва.

Про це голова держави повідомив у своєму Telegram у четвер, 6 листопада.

Читайте також:

Україна введе нові санкції проти російських компаній

Президент зазначив, що відсьогодні в Україні набуває чинності 19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, який тепер синхронізовано з українською юрисдикцією. За словами Зеленського, цей пакет спрямований, зокрема, проти експорту російських ресурсів і схем постачання в Росію електронних компонентів.

"Це сильний пакет. Діє, зокрема, проти експорту російських ресурсів та схем постачання в Росію електронних компонентів, і загальний вплив на обмеження російських заробітків від 19-го пакету оцінюється щонайменше в десятки мільярдів євро щорічно", — написав глава держави.

Крім того, Україна запроваджує санкції проти російських компаній, які працюють у сфері видобутку ресурсів в Арктиці, адже ці прибутки безпосередньо фінансують здатність РФ вести війну. Зеленський додав, що партнери вже готуються включити українські пропозиції до своїх майбутніх санкційних пакетів.

Володимир Зеленський ввів нові санкції
Володимир Зеленський підписав нові санкції. Фото: Офіс Президента

Президент також доручив підготувати нові рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти російських пропагандистів, підприємств військового комплексу та колаборантів.

"Буде наша санкційна відповідь і на російські санкції проти Прем'єр-міністра України й інших наших урядовців. Звісно, російські санкції, на відміну від санкцій світу, не створюють реальних проблем, але в час, коли разом із нами більшість світу намагається зробити все можливе для завершення цієї війни, будь-які російські ескалації, зокрема пропагандистські, заслуговують на належну та відчутну відповідь", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Бельгія озвучила умови для вилучення заморожених російських активів на користь України.

А також ми повідомляли, Євросоюз готує "військовий Шенген" через загрозу з боку Росії.

Володимир Зеленський санкції проти Росії Європейський союз санкції війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
