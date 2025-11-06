Володимир Зеленський ввів нові санкції проти росіян

Володимир Зеленський підписав пакет санкцій. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський підписав новий санкційний пакет. Обмеження спрямовані проти російських суб'єктів, причетних до фінансування війни, пропаганди та воєнного виробництва.

Про це голова держави повідомив у своєму Telegram у четвер, 6 листопада.

Реклама

Читайте також:

Україна введе нові санкції проти російських компаній

Президент зазначив, що відсьогодні в Україні набуває чинності 19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, який тепер синхронізовано з українською юрисдикцією. За словами Зеленського, цей пакет спрямований, зокрема, проти експорту російських ресурсів і схем постачання в Росію електронних компонентів.

"Це сильний пакет. Діє, зокрема, проти експорту російських ресурсів та схем постачання в Росію електронних компонентів, і загальний вплив на обмеження російських заробітків від 19-го пакету оцінюється щонайменше в десятки мільярдів євро щорічно", — написав глава держави.

Крім того, Україна запроваджує санкції проти російських компаній, які працюють у сфері видобутку ресурсів в Арктиці, адже ці прибутки безпосередньо фінансують здатність РФ вести війну. Зеленський додав, що партнери вже готуються включити українські пропозиції до своїх майбутніх санкційних пакетів.

Володимир Зеленський підписав нові санкції. Фото: Офіс Президента

Президент також доручив підготувати нові рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти російських пропагандистів, підприємств військового комплексу та колаборантів.

"Буде наша санкційна відповідь і на російські санкції проти Прем'єр-міністра України й інших наших урядовців. Звісно, російські санкції, на відміну від санкцій світу, не створюють реальних проблем, але в час, коли разом із нами більшість світу намагається зробити все можливе для завершення цієї війни, будь-які російські ескалації, зокрема пропагандистські, заслуговують на належну та відчутну відповідь", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Бельгія озвучила умови для вилучення заморожених російських активів на користь України.

А також ми повідомляли, Євросоюз готує "військовий Шенген" через загрозу з боку Росії.