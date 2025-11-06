Володимир Зеленський ввів нові санкції проти росіян

Зеленський підписав новий пакет санкцій проти Росії
Президент України Володимир Зеленський підписав новий санкційний пакет. Обмеження спрямовані проти російських суб'єктів, причетних до фінансування війни, пропаганди та воєнного виробництва.
Про це голова держави повідомив у своєму Telegram у четвер, 6 листопада.
Україна введе нові санкції проти російських компаній
Президент зазначив, що відсьогодні в Україні набуває чинності 19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, який тепер синхронізовано з українською юрисдикцією. За словами Зеленського, цей пакет спрямований, зокрема, проти експорту російських ресурсів і схем постачання в Росію електронних компонентів.
"Це сильний пакет. Діє, зокрема, проти експорту російських ресурсів та схем постачання в Росію електронних компонентів, і загальний вплив на обмеження російських заробітків від 19-го пакету оцінюється щонайменше в десятки мільярдів євро щорічно", — написав глава держави.
Крім того, Україна запроваджує санкції проти російських компаній, які працюють у сфері видобутку ресурсів в Арктиці, адже ці прибутки безпосередньо фінансують здатність РФ вести війну. Зеленський додав, що партнери вже готуються включити українські пропозиції до своїх майбутніх санкційних пакетів.
Президент також доручив підготувати нові рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти російських пропагандистів, підприємств військового комплексу та колаборантів.
"Буде наша санкційна відповідь і на російські санкції проти Прем'єр-міністра України й інших наших урядовців. Звісно, російські санкції, на відміну від санкцій світу, не створюють реальних проблем, але в час, коли разом із нами більшість світу намагається зробити все можливе для завершення цієї війни, будь-які російські ескалації, зокрема пропагандистські, заслуговують на належну та відчутну відповідь", — наголосив Зеленський.
