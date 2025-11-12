Відео
Україна
Санкційний тиск послаблює російську воєнну машину — Зеленський

Санкційний тиск послаблює російську воєнну машину — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 14:35
Оновлено: 14:43
Зеленський розповів про результати тиску на РФ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський розповів про результати тиску на Росію. Лідер зазначив, що вперше від початку війни фіксується помітне зниження видобутку та переробки російської нафти.

Про це глава держави повідомив у Telegram у середу, 12 листопада.

Зеленський 

Доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. Є важливі результати нашого спільного з партнерами тиску на Росію. У цьому році вперше від початку війни фіксується помітне зниження видобутку та переробки російської нафти. Нафтогазові доходи російського бюджету скорочуються, і за підсумками цього року Росія втратить щонайменше 37 млрд дол. бюджетних нафтогазових доходів. І ще десятки мільярдів доларів втрачають російські нафтові компанії та загалом енергетичний сектор. Все це обмежує російську воєнну машину. Працюють ефективно і звичайні санкції проти Росії, і українські далекобійні санкції. Визначені також напрямки подальшого нашого санкційного тиску. Дякую всім партнерам, які завдають і цілком справедливих юридичних ударів по суднах російського нафтового флоту, – танкерів росіяни використовують уже менше. І окремо сьогодні обговорили з керівником СЗР України заходи з повернення додому українських дітей, які були викрадені росіянами, а також інші операції за кордоном.  
Слава Україні! 

Новина доповнюється...

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
