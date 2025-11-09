Відео
Відео

Зеленський підписав нові санкційні рішення — деталі

Зеленський підписав нові санкційні рішення — деталі

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 15:07
Оновлено: 15:32
Зеленський запровадив нові санкції проти РФ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У неділю, 9 листопада, Президент України Володимир Зеленський підписав нові рішення про санкції. Відтак, глава держави підписав два укази про впровадження рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Зеленський запровадив нові санкції проти РФ

Сьогодні, 9 листопада, Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти високопосадовців РФ та російських видавництв.

"Росія намагається затягнути війну, розширює свої спроби виправдати агресію та "нормалізувати" окупацію українських територій. Також нещодавно з’явилось і демонстративне політичне рішення Росії про застосування "санкцій" проти українських посадовців, зокрема проти Прем’єр-міністра України. Така поведінка Росії заслуговує на значно більший тиск світу та розширення меж цього тиску", — зазначив Зеленський.

Отже, перший указ запроваджує санкції проти восьми фізичних осіб, які є учасниками злочинів проти України та українців, привласнили майно аграрного сектору, зернові культури, об’єкти культурної спадщини, ведуть інформаційні операції проти нашої держави та впроваджують освітні стандарти РФ із антиукраїнськими наративами на тимчасово окупованих територіях України.

Відтепер під санкціями — російські урядовці, агент ФСБ з інформаційних диверсій, представник інформаційного управління Генштабу Росії. А також наближений до російського очільника фінансист Кирило Дмитрієв, який займається залученням російських інвестицій у ключові галузі економіки іноземних держав, та особи, які виправдовують збройну агресію РФ.

Глава держави наголосив, що Україна надасть наші пропозиції щодо нових санкцій відповідним партнерам. 

Другим указом запроваджені санкції проти п’яти юридичних осіб — російських видавництв, які працюють на виправдання агресії, поширення російської пропаганди у світі, а також насаджування антиукраїнських настроїв на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Зеленський санкції
Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Нагадаємо, що 6 листопада Зеленський підписав черговий санкційний пакет проти Росії.

Раніше Зеленський оголосив про узгодження нових напрямів санкційної політики, спрямованої на посилення тиску на російський військово-промисловий комплекс.

Володимир Зеленський санкції проти Росії санкції війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
