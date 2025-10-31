Зеленський узгодив нові напрями санкційної політики України проти Росії

Президент України на нараді. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський оголосив про узгодження нових напрямів санкційної політики, спрямованої на посилення тиску на російський військово-промисловий комплекс та його фінансові джерела. За словами глави держави, Україна координує власні дії з партнерами, готуючи пропозиції до їхніх санкційних списків.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Зеленський розробляє з партнерами нові напрямки санкцій проти Росії

Зеленський наголосив, що нині значна кількість російських підприємств, залучених до виробництва ракет, боєприпасів та іншого озброєння, досі не потрапили під міжнародні санкції. Президент пообіцяв виправити цю ситуацію найближчим часом.

Він також доручив активізувати взаємодію з партнерами для синхронізації санкційних режимів.

"Найбільше впливає кумулятивний ефект санкцій, і тому принципово, щоб партнери брали до своїх юрисдикцій напрацювання, які вже діють у сусідів. Це вимагає значної роботи всередині Групи семи, а також у Європі – щоб санкції Євросоюзу були підтримані Швейцарією, Норвегією, Британією та іншими країнами поза межами ЄС, роботи з Японією, Канадою та Сполученими Штатами. Російські втрати тільки від санкцій проти нафтових компаній можуть сягнути 50 мільярдів доларів наступного року, і збільшити цю суму російських втрат цілком можливо", — пояснив глава держави.

Крім того, разом із керівниками Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки Зеленський визначив пріоритетні напрями для так званих "далекобійних санкцій".

Глава держави також підписав нові укази про санкції проти осіб, які допомагають російському військовому виробництву та поширюють пропаганду. Зеленський запевнив, що всі схеми обходу санкцій будуть і надалі виявлятися та блокуватися.

Нагадаємо, також раніше Володимир Зеленський обговорив із президентом Литви 20-й пакет санкцій проти Росії та інші кроки для спільного виробництва зброї.

Окрім того, президент США Дональд Трамп заявив, що Росію чекатимуть нові санкції, якщо президент Володимир Путін не погодиться на мир.