Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський анонсував нові санкції проти російського ВПК

Зеленський анонсував нові санкції проти російського ВПК

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 14:26
Оновлено: 14:41
Зеленський узгодив нові напрями санкційної політики України проти Росії
Президент України на нараді. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський оголосив про узгодження нових напрямів санкційної політики, спрямованої на посилення тиску на російський військово-промисловий комплекс та його фінансові джерела. За словами глави держави, Україна координує власні дії з партнерами, готуючи пропозиції до їхніх санкційних списків.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Зеленський розробляє з партнерами нові напрямки санкцій проти Росії

Зеленський наголосив, що нині значна кількість російських підприємств, залучених до виробництва ракет, боєприпасів та іншого озброєння, досі не потрапили під міжнародні санкції. Президент пообіцяв виправити цю ситуацію найближчим часом.

Він також доручив активізувати взаємодію з партнерами для синхронізації санкційних режимів.

"Найбільше впливає кумулятивний ефект санкцій, і тому принципово, щоб партнери брали до своїх юрисдикцій напрацювання, які вже діють у сусідів. Це вимагає значної роботи всередині Групи семи, а також у Європі – щоб санкції Євросоюзу були підтримані Швейцарією, Норвегією, Британією та іншими країнами поза межами ЄС, роботи з Японією, Канадою та Сполученими Штатами. Російські втрати тільки від санкцій проти нафтових компаній можуть сягнути 50 мільярдів доларів наступного року, і збільшити цю суму російських втрат цілком можливо", — пояснив глава держави. 

Крім того, разом із керівниками Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки Зеленський визначив пріоритетні напрями для так званих "далекобійних санкцій".

Глава держави також підписав нові укази про санкції проти осіб, які допомагають російському військовому виробництву та поширюють пропаганду. Зеленський запевнив, що всі схеми обходу санкцій будуть і надалі виявлятися та блокуватися.

Нагадаємо, також раніше Володимир Зеленський обговорив із президентом Литви 20-й пакет санкцій проти Росії та інші кроки для спільного виробництва зброї.

Окрім того, президент США Дональд Трамп заявив, що Росію чекатимуть нові санкції, якщо президент Володимир Путін не погодиться на мир.

Володимир Зеленський санкції проти Росії санкції війна в Україні ВПК
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації