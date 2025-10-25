Трамп готує нові санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки готують новий пакет санкцій проти Росії у разі, якщо глава Кремля Володимир Путін відмовиться завершити повномасштабну війну проти України. Обмеження можуть торкнутися банківського сектору, нафтогазової галузі та передбачають використання заморожених активів РФ для підтримки України.

Про це інформує Reuters.

Америка готує нові санкції проти Росії — деталі

За даними Reuters, адміністрація Трампа підготувала додаткові санкції, які можуть бути застосовані до ключових галузей російської економіки, якщо російський диктатор Путіна продовжить зволікати з припиненням війни.

Двоє співрозмовників видання стверджують, що американські посадовці повідомили європейським колегам, що вони підтримують використання Європейським Союзом заморожених російських активів для закупівлі американської зброї для Києва. А Вашингтон провів попередні внутрішні переговори про використання російських активів, що знаходяться в США.

Один американський посадовець повідомив, що він хотів би, щоб європейські союзники зробили наступний великий крок щодо Росії, який може полягати в додаткових санкціях або митах.

Інший співрозмовник, обізнаний з внутрішньою динамікою адміністрації, повідомив, що Трамп, ймовірно, зробить паузу на кілька тижнів. Він оцінить реакцію Росії на оголошення санкцій, які спрямовані проти нафтових компаній "Лукойл" і "Роснєфть".

Деякі з додаткових санкцій, які підготували США, спрямовані проти банківського сектора Росії та інфраструктури, що використовується для постачання нафти на ринок.

За словами одного з обізнаних співрозмовників Reuters, минулого тижня українські посадовці запропонували США нові санкції. Серед конкретних пропозицій були заходи щодо відключення всіх російських банків від доларової системи з американськими партнерами. Однак не ясно, наскільки серйозно розглядаються конкретні вимоги України.

Зазначається, що Сенат США активізував роботу над двопартійним законопроєктом про нові санкції, який раніше був заблокований. Джерело, знайоме з ситуацією в адміністрації, зазначило, що Дональд Трамп загалом підтримує цей пакет, однак його схвалення найближчим часом малоймовірне.

Нещодавно лідер США Дональд Трамп сказав, коли Росія відчує вплив нових санкцій.

А Президент України Володимир Зеленський подякував США за посилення санкційного тиску на Росію.