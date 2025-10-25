Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня США підготували нові санкції проти Росії — що відомо

США підготували нові санкції проти Росії — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 17:57
Оновлено: 17:57
Трамп готує нові санкції проти Росії
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки готують новий пакет санкцій проти Росії у разі, якщо глава Кремля Володимир Путін відмовиться завершити повномасштабну війну проти України. Обмеження можуть торкнутися банківського сектору, нафтогазової галузі та передбачають використання заморожених активів РФ для підтримки України.

Про це інформує Reuters.

Реклама
Читайте також:

Америка готує нові санкції проти Росії — деталі

За даними Reuters, адміністрація Трампа підготувала додаткові санкції, які можуть бути застосовані до ключових галузей російської економіки, якщо російський диктатор Путіна продовжить зволікати з припиненням війни.

Двоє співрозмовників видання стверджують, що американські посадовці повідомили європейським колегам, що вони підтримують використання Європейським Союзом заморожених російських активів для закупівлі американської зброї для Києва. А Вашингтон провів попередні внутрішні переговори про використання російських активів, що знаходяться в США. 

Один американський посадовець повідомив, що він хотів би, щоб європейські союзники зробили наступний великий крок щодо Росії, який може полягати в додаткових санкціях або митах.  

Інший співрозмовник, обізнаний з внутрішньою динамікою адміністрації, повідомив, що Трамп, ймовірно, зробить паузу на кілька тижнів. Він оцінить реакцію Росії на оголошення санкцій, які спрямовані проти нафтових компаній "Лукойл" і "Роснєфть". 

Деякі з додаткових санкцій, які підготували США, спрямовані проти банківського сектора Росії та інфраструктури, що використовується для постачання нафти на ринок.

За словами одного з обізнаних співрозмовників Reuters, минулого тижня українські посадовці запропонували США нові санкції. Серед конкретних пропозицій були заходи щодо відключення всіх російських банків від доларової системи з американськими партнерами. Однак не ясно, наскільки серйозно розглядаються конкретні вимоги України.

Зазначається, що Сенат США активізував роботу над двопартійним законопроєктом про нові санкції, який раніше був заблокований. Джерело, знайоме з ситуацією в адміністрації, зазначило, що Дональд Трамп загалом підтримує цей пакет, однак його схвалення найближчим часом малоймовірне.

Нещодавно лідер США Дональд Трамп сказав, коли Росія відчує вплив нових санкцій.

А Президент України Володимир Зеленський подякував США за посилення санкційного тиску на Росію.

санкції проти Росії США санкції Дональд Трамп війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації