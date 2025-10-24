Реакція Зеленського на санкції США проти РФ - що він сказав

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Сполучених Штатів Америки щодо посилення санкційного тиску на Росію. Він наголосив, що санкції проти двох великих російських нафтових компаній є черговим важливим кроком у відповідь на війну, розв’язану Москвою.

Про це український лідер повідомив у Telegram у п'ятницю, 24 жовтня.

Реакція Зеленського на санкції США проти РФ

"Тиск на російську нафту — це інструмент для закінчення війни, я впевнений", — зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що всі російські нафтові компанії, зокрема "Роснєфть", "Лукойл" та "Сургутнафтогаз", мають бути заблоковані й позбавлені доступу до світових ринків.

За словами президента, такі дії можуть суттєво обмежити фінансування російської воєнної машини та змусити Кремль повернутися до реальності.

Зеленський також подякував президенту США Дональду Трампу за послідовність у політиці тиску на Росію та закликав країни-учасниці "Коаліції охочих" приєднатися до цих заходів.

"Дякую всім, хто допомагає Україні у боротьбі за свободу", — додав глава держави.

Нагадаємо, 22 жовтня США оголосили санкції проти найбільших нафтових компаній "Роснафта" і "Лукойл". Крім цього, під обмеження потрапили два десятки дочірніх компаній. У Вашингтоні пояснили введення небажанням РФ закінчувати війну в Україні. Також там закликали Москву негайно погодитися на припинення вогню.

Після цього Німеччина заявила, що бажає звільнити німецький бізнес нафтової компанії РФ "Роснафта" від нових санкцій США.