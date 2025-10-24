Відео
Німеччина хоче прибрати "дочок" "Роснафти" із санкцій США, — ЗМІ

Німеччина хоче прибрати "дочок" "Роснафти" із санкцій США, — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 07:02
Оновлено: 07:02
Німеччина просить США зняти санкції з дочірніх компаній Роснафти
Видобуток нафти. Фото: Depositphotos.

Німеччина намагається звільнити німецький бізнес нафтової компанії РФ "Роснафта" від нових санкцій США. Це сталося після того, як банки заявили, що санкції можуть перешкодити їм співпрацювати з місцевим постачальником енергії.

Про це повідомляє Reuters і Deutsche Welle

Читайте також:

ФРН прагне захистити німецький підрозділ "Роснафти"

Reuters зазначає, що німецький підрозділ "Роснафти", який охоплює частки в нафтопереробних заводах Schwedt, MiRo і Baternoil, передали під опіку Німеччини 2022 року після вторгнення РФ в Україну.

Тим часом представник Міністерства економіки Німеччини заявив, що санкції США не повинні застосовуватися до німецького бізнесу "Роснафти", оскільки він відокремлений від своєї російської материнської кампанії і перебуває під контролем ФРН.

При цьому Deutsche Welle пише, що в новому списку санкцій Мінфіну США немає жодної з двох німецьких дочірніх компаній "Роснафти" (йдеться про Rosheft Deutschland і RN Refining & Marketing).

"На Rosneft Deutschland припадає близько 12% потужностей з переробки нафти в Німеччині. У компанії є частки в трьох великих німецьких НПЗ: PCK Schwedt у місті Шведт, MiRo в Карлсруе і Bayernoil у Фобурзі-на-Дунаї", — додало видання.

Нагадаємо, 22 жовтня США оголосили санкції проти найбільших нафтових компаній "Роснафта" і "Лукойл". Крім цього, під обмеження потрапили два десятки дочірніх компаній. У Вашингтоні пояснили введення небажанням РФ закінчувати війну в Україні. Також там закликали Москву негайно погодитися на припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп цієї ночі натякнув, що Росія може відчути вплив нових санкцій вже через 6 місяців. Зокрема, глава Білого дому розповість, що з цього вийшло.

санкції проти Росії США санкції Німеччина Роснафта нафта
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
