Германия просит США снять санкции с дочерних компаний Роснефти

Германия пытается освободить немецкий бизнес нефтяной компании РФ "Роснефть" от новых санкций США. Это произошло после того, как банки заявили, что санкции могут помешать им сотрудничать с местным поставщиком энергии.

Об этом сообщает Reuters и Deutsche Welle.

ФРГ стремится защитить немецкое подразделение "Роснефти"

Reuters отмечает, что немецкое подразделение "Роснефти", которое включает доли в нефтеперерабатывающих заводах Schwedt, MiRo и Baternoil, было передано под опеку Германии в 2022 году после вторжения РФ в Украину.

Тем временем представитель Министерства экономики Германии заявил, что санкции США не должны применяться к немецкому бизнесу "Роснефти", так как он отделен от своей российской материнской кампании и находится под контролем ФРГ.

При этом Deutsche Welle пишет, что в новом санкционном списке Минфина США нет ни одной из двух немецких дочерних компаний "Роснефти" (речь о Rosheft Deutschland и RN Refining & Marketing).

"На Rosneft Deutschland приходится около 12% мощностей по переработке нефти в Германии. У компании есть доли в трех крупных германских НПЗ: PCK Schwedt в городе Шведт, MiRo в Карлсруэ и Bayernoil в Фобурге-на-Дунае", — добавило издание.

Напомним, 22 октября США объявили санкции против крупнейших нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Помимо этого, под ограничения попали два десятка дочерних компаний. В Вашингтоне объяснили ввод нежеланием РФ заканчивать войну в Украине. Также там призвали Москву немедленно согласиться на прекращение огня.

Президент США Дональд Трамп этой ночью намекнул, что Россия может почувствовать влияние новых санкций уже через 6 месяцев. В частности, глава Белого дома расскажет, что из этого вышло.