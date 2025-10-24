Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Германия хочет убрать "дочек" "Роснефти" из санкций США, — СМИ

Германия хочет убрать "дочек" "Роснефти" из санкций США, — СМИ

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 07:02
обновлено: 07:02
Германия просит США снять санкции с дочерних компаний Роснефти
Добыча нефти. Фото: Depositphotos.

Германия пытается освободить немецкий бизнес нефтяной компании РФ "Роснефть" от новых санкций США. Это произошло после того, как банки заявили, что санкции могут помешать им сотрудничать с местным поставщиком энергии.

Об этом сообщает Reuters и Deutsche Welle

Реклама
Читайте также:

ФРГ стремится защитить немецкое подразделение "Роснефти"

Reuters отмечает, что немецкое подразделение "Роснефти", которое включает доли в нефтеперерабатывающих заводах Schwedt, MiRo и Baternoil, было передано под опеку Германии в 2022 году после вторжения РФ в Украину.

Тем временем представитель Министерства экономики Германии заявил, что санкции США не должны применяться к немецкому бизнесу "Роснефти", так как он отделен от своей российской материнской кампании и находится под контролем ФРГ.

При этом Deutsche Welle пишет, что в новом санкционном списке Минфина США нет ни одной из двух немецких дочерних компаний "Роснефти" (речь о Rosheft Deutschland и RN Refining & Marketing).

"На Rosneft Deutschland приходится около 12% мощностей по переработке нефти в Германии. У компании есть доли в трех крупных германских НПЗ: PCK Schwedt в городе Шведт, MiRo в Карлсруэ и Bayernoil в Фобурге-на-Дунае", — добавило издание.

Напомним, 22 октября США объявили санкции против крупнейших нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Помимо этого, под ограничения попали два десятка дочерних компаний. В Вашингтоне объяснили ввод нежеланием РФ заканчивать войну в Украине. Также там призвали Москву немедленно согласиться на прекращение огня.

Президент США Дональд Трамп этой ночью намекнул, что Россия может почувствовать влияние новых санкций уже через 6 месяцев. В частности, глава Белого дома расскажет, что из этого вышло.

санкции против России США санкции Германия Роснефть нефть
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации