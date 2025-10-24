Реакция Зеленского на санкции США против РФ - что он сказал

Зеленский поблагодарил США за новые санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Соединенных Штатов Америки по усилению санкционного давления на Россию. Он подчеркнул, что санкции против двух крупных российских нефтяных компаний являются очередным важным шагом в ответ на войну, развязанную Москвой.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в пятницу, 24 октября.
Реакция Зеленского на санкции США против РФ
"Давление на российскую нефть — это инструмент для окончания войны, я уверен", — отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что все российские нефтяные компании, в частности "Роснефть", "Лукойл" и "Сургутнефтегаз", должны быть заблокированы и лишены доступа к мировым рынкам.
По словам президента, такие действия могут существенно ограничить финансирование российской военной машины и заставить Кремль вернуться к реальности.
Зеленский также поблагодарил президента США Дональда Трампа за последовательность в политике давления на Россию и призвал страны-участницы "Коалиции желающих" присоединиться к этим мерам.
"Спасибо всем, кто помогает Украине в борьбе за свободу", — добавил глава государства.
Напомним, 22 октября США объявили санкции против крупнейших нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Помимо этого, под ограничения попали два десятка дочерних компаний. В Вашингтоне объяснили ввод нежеланием РФ заканчивать войну в Украине. Также там призвали Москву немедленно согласиться на прекращение огня.
После этого Германия заявила, что желает освободить немецкий бизнес нефтяной компании РФ "Роснефть" от новых санкций США.
