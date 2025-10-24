Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский поблагодарил США за новые санкции против России

Зеленский поблагодарил США за новые санкции против России

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 21:53
обновлено: 22:24
Реакция Зеленского на санкции США против РФ - что он сказал
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Соединенных Штатов Америки по усилению санкционного давления на Россию. Он подчеркнул, что санкции против двух крупных российских нефтяных компаний являются очередным важным шагом в ответ на войну, развязанную Москвой.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в пятницу, 24 октября.

Реклама
Читайте также:

Реакция Зеленского на санкции США против РФ

"Давление на российскую нефть — это инструмент для окончания войны, я уверен", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что все российские нефтяные компании, в частности "Роснефть", "Лукойл" и "Сургутнефтегаз", должны быть заблокированы и лишены доступа к мировым рынкам.

По словам президента, такие действия могут существенно ограничить финансирование российской военной машины и заставить Кремль вернуться к реальности.

Зеленский также поблагодарил президента США Дональда Трампа за последовательность в политике давления на Россию и призвал страны-участницы "Коалиции желающих" присоединиться к этим мерам.

"Спасибо всем, кто помогает Украине в борьбе за свободу", — добавил глава государства.

Напомним, 22 октября США объявили санкции против крупнейших нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Помимо этого, под ограничения попали два десятка дочерних компаний. В Вашингтоне объяснили ввод нежеланием РФ заканчивать войну в Украине. Также там призвали Москву немедленно согласиться на прекращение огня.

После этого Германия заявила, что желает освободить немецкий бизнес нефтяной компании РФ "Роснефть" от новых санкций США.

Владимир Зеленский санкции против России США санкции нефть
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации