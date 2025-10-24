Реакция Зеленского на санкции США против РФ - что он сказал

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Соединенных Штатов Америки по усилению санкционного давления на Россию. Он подчеркнул, что санкции против двух крупных российских нефтяных компаний являются очередным важным шагом в ответ на войну, развязанную Москвой.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в пятницу, 24 октября.

Реакция Зеленского на санкции США против РФ

"Давление на российскую нефть — это инструмент для окончания войны, я уверен", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что все российские нефтяные компании, в частности "Роснефть", "Лукойл" и "Сургутнефтегаз", должны быть заблокированы и лишены доступа к мировым рынкам.

По словам президента, такие действия могут существенно ограничить финансирование российской военной машины и заставить Кремль вернуться к реальности.

Зеленский также поблагодарил президента США Дональда Трампа за последовательность в политике давления на Россию и призвал страны-участницы "Коалиции желающих" присоединиться к этим мерам.

"Спасибо всем, кто помогает Украине в борьбе за свободу", — добавил глава государства.

Напомним, 22 октября США объявили санкции против крупнейших нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Помимо этого, под ограничения попали два десятка дочерних компаний. В Вашингтоне объяснили ввод нежеланием РФ заканчивать войну в Украине. Также там призвали Москву немедленно согласиться на прекращение огня.

После этого Германия заявила, что желает освободить немецкий бизнес нефтяной компании РФ "Роснефть" от новых санкций США.