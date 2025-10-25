Трамп готовит новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет санкций против России в случае, если глава Кремля Владимир Путин откажется завершить полномасштабную войну против Украины. Ограничения могут коснуться банковского сектора, нефтегазовой отрасли и предусматривают использование замороженных активов РФ для поддержки Украины.

Об этом информирует Reuters.

Америка готовит новые санкции против России — детали

По данным Reuters, администрация Трампа подготовила дополнительные санкции, которые могут быть применены к ключевым отраслям российской экономики, если российский диктатор Путин продолжит медлить с прекращением войны.

Двое собеседников издания утверждают, что американские чиновники сообщили европейским коллегам, что они поддерживают использование Европейским Союзом замороженных российских активов для закупки американского оружия для Киева. А Вашингтон провел предварительные внутренние переговоры об использовании российских активов, находящихся в США.

Один американский чиновник сообщил, что он хотел бы, чтобы европейские союзники сделали следующий большой шаг в отношении России, который может заключаться в дополнительных санкциях или пошлинах.

Другой собеседник, знакомый с внутренней динамикой администрации, сообщил, что Трамп, вероятно, сделает паузу на несколько недель. Он оценит реакцию России на объявление санкций, которые направлены против нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть".

Некоторые из дополнительных санкций, которые подготовили США, направлены против банковского сектора России и инфраструктуры, используемой для поставки нефти на рынок.

По словам одного из осведомленных собеседников Reuters, на прошлой неделе украинские чиновники предложили США новые санкции. Среди конкретных предложений были меры по отключению всех российских банков от долларовой системы с американскими партнерами. Однако неясно, насколько серьезно рассматриваются конкретные требования Украины.

Отмечается, что Сенат США активизировал работу над двухпартийным законопроектом о новых санкциях, который ранее был заблокирован. Источник, знакомый с ситуацией в администрации, отметил, что Дональд Трамп в целом поддерживает этот пакет, однако его одобрение в ближайшее время маловероятно.

Недавно лидер США Дональд Трамп сказал, когда Россия почувствует влияние новых санкций.

А Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за усиление санкционного давления на Россию.