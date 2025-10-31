Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский анонсировал новые санкции против российского ВПК

Зеленский анонсировал новые санкции против российского ВПК

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 14:26
обновлено: 14:41
Зеленский согласовал новые направления санкционной политики Украины против России
Президент Украины на совещании. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о согласовании новых направлений санкционной политики, направленной на усиление давления на российский военно-промышленный комплекс и его финансовые источники. По словам главы государства, Украина координирует собственные действия с партнерами, готовя предложения к их санкционным спискам.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Зеленский разрабатывает с партнерами новые направления санкций против России

Зеленский отметил, что сейчас значительное количество российских предприятий, привлеченных к производству ракет, боеприпасов и другого вооружения, до сих пор не попали под международные санкции. Президент пообещал исправить эту ситуацию в ближайшее время.

Он также поручил активизировать взаимодействие с партнерами для синхронизации санкционных режимов.

"Больше всего влияет кумулятивный эффект санкций, и поэтому принципиально, чтобы партнеры принимали в свои юрисдикции наработки, которые уже действуют у соседей. Это требует значительной работы внутри Группы семи, а также в Европе — чтобы санкции Евросоюза были поддержаны Швейцарией, Норвегией, Британией и другими странами за пределами ЕС, работы с Японией, Канадой и Соединенными Штатами. Российские потери только от санкций против нефтяных компаний могут достичь 50 миллиардов долларов в следующем году, и увеличить эту сумму российских потерь вполне возможно", — пояснил глава государства.

Кроме того, вместе с руководителями Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Зеленский определил приоритетные направления для так называемых "дальнобойных санкций".

Глава государства также подписал новые указы о санкциях против лиц, которые помогают российскому военному производству и распространяют пропаганду. Зеленский заверил, что все схемы обхода санкций будут и в дальнейшем выявляться и блокироваться.

Напомним, также ранее Владимир Зеленский обсудил с президентом Литвы 20-й пакет санкций против России и другие шаги для совместного производства оружия.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что Россию будут ждать новые санкции, если президент Владимир Путин не согласится на мир.

Владимир Зеленский санкции против России санкции война в Украине ВПК
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации