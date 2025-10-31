Зеленский согласовал новые направления санкционной политики Украины против России

Президент Украины на совещании. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о согласовании новых направлений санкционной политики, направленной на усиление давления на российский военно-промышленный комплекс и его финансовые источники. По словам главы государства, Украина координирует собственные действия с партнерами, готовя предложения к их санкционным спискам.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Зеленский отметил, что сейчас значительное количество российских предприятий, привлеченных к производству ракет, боеприпасов и другого вооружения, до сих пор не попали под международные санкции. Президент пообещал исправить эту ситуацию в ближайшее время.

Он также поручил активизировать взаимодействие с партнерами для синхронизации санкционных режимов.

"Больше всего влияет кумулятивный эффект санкций, и поэтому принципиально, чтобы партнеры принимали в свои юрисдикции наработки, которые уже действуют у соседей. Это требует значительной работы внутри Группы семи, а также в Европе — чтобы санкции Евросоюза были поддержаны Швейцарией, Норвегией, Британией и другими странами за пределами ЕС, работы с Японией, Канадой и Соединенными Штатами. Российские потери только от санкций против нефтяных компаний могут достичь 50 миллиардов долларов в следующем году, и увеличить эту сумму российских потерь вполне возможно", — пояснил глава государства.

Кроме того, вместе с руководителями Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Зеленский определил приоритетные направления для так называемых "дальнобойных санкций".

Глава государства также подписал новые указы о санкциях против лиц, которые помогают российскому военному производству и распространяют пропаганду. Зеленский заверил, что все схемы обхода санкций будут и в дальнейшем выявляться и блокироваться.

Напомним, также ранее Владимир Зеленский обсудил с президентом Литвы 20-й пакет санкций против России и другие шаги для совместного производства оружия.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что Россию будут ждать новые санкции, если президент Владимир Путин не согласится на мир.