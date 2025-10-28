Видео
Зеленский согласовал с Литвой шаги по санкционному давлению на РФ

Зеленский согласовал с Литвой шаги по санкционному давлению на РФ

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 20:21
обновлено: 20:57
Зеленский согласовал шаги по санкционному давлению на РФ с Литвой
Владимир Зеленский и спикер Литвы. Фото: Х Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спикером Сеймаса Литвы Юозасом Олекасом, который прибыл в Украину с первым официальным визитом на этой должности. Во время переговоров стороны обсудили реализацию украинских инициатив PURL и SAFE, а также возможности совместного производства вооружения и дальнейшее продвижение европейской интеграции Украины.

Об этом сообщил глава государства в Telegram во вторник, 28 октября.

Литва подтвердила непоколебимую поддержку Украины

Отдельное внимание во время встречи уделили вопросам усиления санкционного давления на Россию. Зеленский отметил важность подготовки 20-го пакета санкций Евросоюза, который, по его мнению, должен включать новые ограничения против банковского сектора РФ, теневого флота и российских пропагандистов.

Президент поблагодарил литовскую сторону за последовательную и надежную поддержку Украины, отметив вклад президента, правительства, парламента и народа Литвы.

"Мы уверены в этой поддержке и чувствуем ее ежедневно", — подчеркнул Зеленский.

Зеленский согласовал с Литвой шаги по санкционному давлению на РФ - фото 1
Владимир Зеленский. Фото: X Владимира Зеленского

Напомним, что Владимир Зеленский встретился с Министром иностранных дел Нидерландов Давидом ван Веелом. Политики говорили об энергетике Украины и давлении на РФ, в частности — создание спецтрибунала.

А также Президент Украины провел встречу с вице-премьер-министром и министром обороны Хорватии Иваном Анушичем. Во время разговора он выразил благодарность хорватскому правительству и народу за постоянную поддержку Украины и за каждый пакет военной помощи.

Владимир Зеленский санкции против России санкции Литва война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
