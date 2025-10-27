Зеленський зустрівся з міністром оборони Хорватії — що обговорили

Зеленський обговорив із главою МО Хорватії військову допомогу
Дата публікації: 27 жовтня 2025 20:26
Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні зустріч із віцепрем’єр-міністром та міністром оборони Хорватії Іваном Анушичем. Під час розмови він висловив вдячність хорватському уряду та народу за постійну підтримку України та за кожен пакет військової допомоги. За словами Зеленського, на сьогодні вже виділений 14-й пакет допомоги, а 15-й заплановано надати до кінця року.
