Зеленський та глава МЗС Естонії обговорили посилення тиску на Росію

Володимир Зеленський та Маргус Цахкна. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 27 жовтня, провів зустріч із міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною. Зокрема, сторони обговорили тиск на Росію.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

Зустріч Зеленського з Цахкною

Сторони обговорили далекобійність, виробництво дронів та оборонну підтримку України. Крім того, серед тем були:

співпрацю між Україною та Об’єднаними експедиційними силами (JEF);

посилення тиску на Росію;

дипломатична робота;

пріоритети під час головування Естонії в Нордично-Балтійській вісімці наступного року.

"Дуже вдячні народу Естонії, уряду за те, що з нами від самого початку цієї війни. Дякуємо за підтримку нашого шляху до Євросоюзу, санкційної політики, наших воїнів. Україна може розраховувати на допомогу з боку Естонії, і ми це дуже цінуємо", — додав Зеленський.

