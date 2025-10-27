Відео
Україна
Головна Новини дня Зеленський обговорив з главою МЗС Естонії тиск на Росію

Зеленський обговорив з главою МЗС Естонії тиск на Росію

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 19:22
Оновлено: 19:38
Зеленський та глава МЗС Естонії обговорили посилення тиску на Росію
Володимир Зеленський та Маргус Цахкна. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 27 жовтня, провів зустріч із міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною. Зокрема, сторони обговорили тиск на Росію.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

Читайте також:

Зустріч Зеленського з Цахкною

Сторони обговорили далекобійність, виробництво дронів та оборонну підтримку України. Крім того, серед тем були:

  • співпрацю між Україною та Об’єднаними експедиційними силами (JEF);
  • посилення тиску на Росію;
  • дипломатична робота;
  • пріоритети під час головування Естонії в Нордично-Балтійській вісімці наступного року. 

"Дуже вдячні народу Естонії, уряду за те, що з нами від самого початку цієї війни. Дякуємо за підтримку нашого шляху до Євросоюзу, санкційної політики, наших воїнів. Україна може розраховувати на допомогу з боку Естонії, і ми це дуже цінуємо", — додав Зеленський.

Нагадаємо, український лідер пояснив, про що розмовляв з президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі у Вашингтоні.

А нещодавно Зеленський привітав рішення США щодо посилення санкцій проти Росії

Володимир Зеленський війна Естонія МЗС Україна
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
