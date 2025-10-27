Зеленський та глава МЗС Естонії обговорили посилення тиску на Росію

Зеленський обговорив з главою МЗС Естонії тиск на Росію
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 27 жовтня, провів зустріч із міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною. Зокрема, сторони обговорили тиск на Росію.
Про це глава держави повідомив у Facebook.
Зустріч Зеленського з Цахкною
Сторони обговорили далекобійність, виробництво дронів та оборонну підтримку України. Крім того, серед тем були:
- співпрацю між Україною та Об’єднаними експедиційними силами (JEF);
- посилення тиску на Росію;
- дипломатична робота;
- пріоритети під час головування Естонії в Нордично-Балтійській вісімці наступного року.
"Дуже вдячні народу Естонії, уряду за те, що з нами від самого початку цієї війни. Дякуємо за підтримку нашого шляху до Євросоюзу, санкційної політики, наших воїнів. Україна може розраховувати на допомогу з боку Естонії, і ми це дуже цінуємо", — додав Зеленський.
